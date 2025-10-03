Για πόσο καιρό ακόμη θα είναι υπουργός;

Στις 15 Αυγούστου 2025, ένας κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές χτυπήθηκε, ναρκώθηκε και βιάστηκε διαδοχικά από δύο συγκρατούμενούς του, σύμφωνα με τις συγκλονιστικές καταγγελίες της δικηγόρου του, Λητώς Καριόλου. Ο ένας μάλιστα βιντεογράφησε την αποτρόπαιη πράξη. Το σχετικό βίντεο κυκλοφορεί ευρέως, μιας και τα κινητά τηλέφωνα είναι απαραίτητο αξεσουάρ για τους κατάδικους στις κυπριακές φυλακές. Το θύμα ζήτησε προστασία και μετακίνησή του σε άλλη πτέρυγα, για να λάβει την απάντηση από τον λοχία-δεσμοφύλακα: «Από Δευτέρας». Μέχρι να περάσει το Σαββατοκύριακο, τον βίασαν ξανά.

Όταν, επιτέλους, οι αρμόδιοι αποφάσισαν να ασχοληθούν σοβαρά με την περίπτωσή του, τον εξανάγκασαν, σύμφωνα με την καταγγελία της δικηγόρου του, να υπογράψει δήλωση ότι «δεν έχει κανένα παράπονο». Καμία ενημέρωση για τα δικαιώματά του. Καμία ιατροδικαστική εξέταση παρόλο που τους κατήγγειλε ότι συγκρατούμενοι του τον βίασαν δυο φορές αφού πρώτα του έδωσαν ναρκωτικά.

Και δικαίως διερωτάται κανείς: Αυτό είναι σωφρονιστικό ίδρυμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ένα ίδρυμα που παραβιάζει με τόσο εξόφθαλμο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιδεικνύει εγκληματική ανοχή και απάθεια απέναντι σε καταγγελίες για τη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων;

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Μάριος Χαρτσιώτης, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των Κεντρικών Φυλακών. Είναι ο ίδιος που δήλωνε με στόμφο ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, στις 16 Οκτωβρίου 2024, πως «προχωράει» το σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, το οποίο υποτίθεται ότι θα εγκαθίστατο το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τι έγινε τελικά με το σύστημα αυτό; Τίποτα απολύτως. Η εγκατάστασή του κατάντησε ανέκδοτο.

Όπως τίποτα δεν έγινε και μετά την απόδραση του ισοβίτη-κομμωτή, την οποία οργάνωσε από το κινητό του τηλέφωνο μέσα στο κελί. Ο κ. Χαρτσιώτης, όχι μόνο δεν ανέλαβε την παραμικρή ευθύνη, όχι μόνο δεν παραιτήθηκε από ευθιξία, αλλά επανεμφανίστηκε πρόσφατα στο «Πρωινό Δρομολόγιο» για να μας θυμίσει… ότι «τα κινητά στις φυλακές είναι διαχρονική γάγγραινα». Αλήθεια; Και γιατί δεν κόπηκε αυτή η «γάγγραινα» ακόμα;

Κύριε Χαρτσιώτη, πόσοι ακόμη βιασμοί, αποδράσεις και εγκληματικές ενέργειες πρέπει να συμβούν στις φυλακές για να παραδεχθείτε ότι αποτύχατε παταγωδώς; Η περίπτωση του κατάδικου που υπέστη βιασμό στο κελί του δεν αποτελεί εξαίρεση, ούτε μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η κραυγαλέα απόδειξη ενός συστήματος που νοσεί βαθιά, όπου επικρατεί η ανευθυνότητα, βασιλεύει η διαφθορά και βρίσκει απόλυτη εφαρμογή το σλόγκαν «κρύψε να περάσουμε».

Ο κ. Χαρτσιώτης μπορεί να διαθέτει πολιτική βούληση, αλλά δεν διαθέτει την ικανότητα να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα μέσα στις φυλακές. Αυτό έχει αποδειχθεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας: Και αφού δεν έχει το θάρρος να αναλάβει τις ευθύνες του, να παραιτηθεί από ευθιξία και να αποχωρήσει με αξιοπρέπεια, ας κάνει τουλάχιστον το ελάχιστο: να ζητήσει τη συνδρομή Ευρωπαίων ομολόγων του που τα κατάφεραν ή, έστω, να τους αντιγράψει.

Κύριε Χαρτσιώτη, για όσο καιρό ακόμη θα βρίσκεστε στην εξουσία, θα κρίνεστε καθημερινά όχι μόνο για όσα κάνετε, αλλά προπαντός για όσα επιλέγετε να μην κάνετε ή δεν μπορείτε να κάνετε.

Κύριε Χαρτσιώτη, ο άνθρωπος που διακατέχεται από έπαρση δεν μαθαίνει, δεν ακούει, δεν βελτιώνεται, δεν εξελίσσεται. Θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο και συνεπώς αλάνθαστο. Και κάπως έτσι χάνει την επαφή με την πραγματικότητα...

michalis.h@politis.com.cy