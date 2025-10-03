Υπηκοότητα στα τέκνα Ελλαδιτών πεσόντων

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες στην ολομέλεια της Βουλής, το Υπουργικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει την κυπριακή υπηκοότητα -με τιμητική πολιτογράφηση- σε πρόσωπα που είναι τέκνα Ελλαδιτών πεσόντων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας για την προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Επιπλέον, με το νομοσχέδιο το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα μπορεί να εισηγείται την τιμητική πολιτογράφηση ανθρώπων των τεχνών και του πολιτισμού που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Κύπρο.
ΜΧΣ