Κρίσιμες οι ώρες για τη Γάζα

Οι επόμενες ώρες και μέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την τύχη του πολέμου στη Γάζα.

Η αιφνιδιαστικά θετική τοποθέτηση της Χαμάς (του πολιτικού της τουλάχιστον τομέα) στο Σχέδιο Τραμπ, γεννά ελπίδες ότι το τέλος του πολέμου είναι τώρα πιο κοντά, όμως καθοριστικό θα είναι το οριστικό ξεκαθάρισμα των προθέσεων και διαθέσεων του στρατιωτικού τομέα της Χαμάς, ο οποίος φέρεται να είναι ακόμη επιφυλακτικός - και το πλέον ανησυχητικό – διστακτικός, στο να αποδεχθεί τον πλήρη αφοπλισμό του.

Εξίσου όμως καθοριστική είναι και η στάση και συμπεριφορά της ισραηλινής πλευράς, η οποία πρέπει να δείξει στην πράξη ότι η αποδοχή του Σχεδίου Τραμπ είναι πραγματική και όχι προσχηματική. Και αυτό γιατί δεν είναι δυνατό την ώρα που η πολιτική πτέρυγα της Χαμάς προσπαθεί να αποσπάσει το »ναι» και των ένοπλων της ομάδων, το Ισραήλ να συνεχίζει να βομβαρδίζει τη Γάζα και να σκοτώνει αμάχους Παλαιστίνιους.

Το Σχέδιο Τραμπ, δεν είναι τέλειο ούτε και εξισορροπημένο. Οι πλείστες πρόνοιές του είναι κομμένες και ραμμένες στο να ικανοποιήσουν τις επιδιώξεις και στοχεύσεις του Ισραήλ. Αν οι Παλαιστίνιοι και οι αραβικές χώρες το αποδέχονται σήμερα, το κάνουν εξ ανάγκης για να σταματήσουν τη γενοκτονία, τον λιμό και την πλήρη εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη γη τους. Είναι με λίγα λόγια γι΄αυτούς ένας αναγκαίος συμβιβασμός και ως τέτοιος θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια για να λειτουργήσει και να εδραιωθεί.

Αυτό είναι κυρίως ευθύνη του Ισραήλ αλλά και των ΗΠΑ, που με το σχέδιό τους αλλά και τις απειλές τους, δίνουν στο Ισραήλ «στο πιάτο» όλα όσα δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα με τη στρατιωτική του ισχύ αλλά και βαρβαρότητα να πετύχει. Και αφού παίρνουν από τους Παλαιστίνιους όσα ήθελαν, ας τους διασφαλίσουν τουλάχιστο το δικαίωμα να συνεχίσουν να ζουν με ασφάλεια στη γη τους. Αυτό όμως πρέπει να γίνει τώρα, γιατί όσο υπάρχουν αμφιβολίες για την ειλικρίνεια του Ισραήλ και όσο αυτό συνεχίζει να βομβαρδίζει τη Γάζα και να σκορπά τον θάνατο, τόσο οι φανατικοί της Χαμάς θα βρίσκουν λόγους και αφορμές να μην αποδέχονται το Σχέδιο Τραμπ και να μην καταθέτουν τα όπλα τους.

Η αποδοχή του Σχεδίου του Τραμπ από όλες τις πλευρές δεν σημαίνει φυσικά και τη μόνιμη ειρήνευση ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς. Τους δύο λαούς χωρίζουν εδώ και δεκάδες χρόνια πολλά. Αίμα, θάνατος, μίσος, έχουν στήσει ανάμεσά τους ένα τεράστιο τείχος. Αν ξεκινήσουν όμως σήμερα μία προσπάθεια με ειλικρίνεια και αλληλοεμπιστοσύνη, ίσως σύντομα μπορέσουν φθάσουν και στη μόνιμη ειρήνευση.