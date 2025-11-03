Ρεαλισμός και πολιτική

Στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με οδηγό την πολιτική παρακαταθήκη του Κληρίδη, μας υπέδειξε με σαφήνεια ότι η όποια προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να βασίζεται σε λαϊκίστικα συνθήματα ή σε ψευτοπατριωτικές κορώνες, που συχνά καταλήγουν σε αδιέξοδο και τέλμα. Αντίθετα, χρειάζεται πολιτική ευθύνη, ρεαλισμός και ανοιχτή επικοινωνία με τον λαό, ώστε να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις με ειλικρινή διάθεση για λύσεις και όχι για προσωρινή δημοφιλία.

Η πολιτική δεν είναι μέρος για εύκολες λύσεις ή δημαγωγία, αλλά μια δύσκολη τέχνη υπηρεσίας, ευθύνης και θάρρους, που απαιτεί να μιλά κανείς ανοιχτά και να λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα το αποτέλεσμα και το κοινό συμφέρον. Σπάνια, για να είμαστε ειλικρινείς, συμβαίνει το δεύτερο. Οι εύκολες λύσεις και η αποφυγή ανάληψης ευθύνης οδηγεί ευκολότερα σε εκλογικές επιτυχίες.

Η πολιτική ηγεσία οφείλει να διαχειρίζεται τις προκλήσεις με αλήθεια προς τον λαό, αποφεύγοντας τον λαϊκισμό που συχνά οδηγεί σε αποτυχίες και διχασμούς. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο παράδειγμα του Γλαύκου Κληρίδη. Η ηγεσία που εμπνέει σεβασμό είναι αυτή που έχει το θάρρος να αντιμετωπίζει τις πλάνες της κοινής γνώμης, επιλέγοντας το σωστό αντί του δημοφιλούς.

Σήμερα, σε μία περίοδο γεμάτη διεθνείς ανατροπές και ασταθή περιβάλλοντα, οι ηγεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο δεν μπορούν να καθοδηγούνται από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και από κομματικές σκοπιμότητες με στόχο εκλογικά οφέλη.

Απέναντι σε εύκολες ρητορείες και λαϊκίστικα συνθήματα, χρειάζεται μία πολιτική ευθύνη και ρεαλισμός που συνδυάζουν οικονομική, αμυντική και κοινωνική θωράκιση.

Η πολιτική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας στο Κυπριακό απαιτεί να κοιτάξουμε πέρα από τα προσωρινά και να κάνουμε τις δύσκολες επιλογές. Μόνο με ρεαλισμό, ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα θα φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη λύση για το Κυπριακό που θα εξυπηρετεί το καλό όλων των κοινοτήτων και θα διασφαλίζει σταθερότητα στην περιοχή. Και ρεαλισμός δεν σημαίνει υποχώρηση ή ηττοπάθεια. Το αντίθετο. Και θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι στο Κυπριακό, η έλλειψη ρεαλισμού και ειλικρίνειας αποτέλεσε τροχοπέδη και δεν έφερε τη λύση.

Συνεπώς, η ανάγκη για πολιτική που μιλά με ειλικρίνεια, ενισχύει τη σταθερότητα και επιδεικνύει πατριωτικό ρεαλισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Μόνο με έναν τέτοιο δρόμο μπορεί το Κυπριακό να ξεφύγει από το αδιέξοδο και να προχωρήσει προς λύσεις πραγματικά υπεύθυνες και βιώσιμες για το μέλλον της Κύπρου.