Τυπικός Ελληνοκύπριος

Τα έγραψα και προηγουμένως. Προτού εκλεγεί ο Τουφάν. Δεν συμφωνώ με όσους λένε γι' αυτόν «να περιμένουμε λίγο να δούμε, να του δώσουμε μια ευκαιρία». Ναι, κλιμακώνεται ο εθνικισμός και στον βορρά, όπως στον νότο. Είχα πει ότι θα κλιμακωνόταν. Το κομμάτι που κατάγεται από την Τουρκία σχεδόν αφήνιασε. Δεν επιτρέπει να θιγεί ο Τουφάν. «Μαχαιρώνεται» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όποιος πει κουβέντα για τον Τουφάν. Και μάλιστα, σε αντίθεση με τις περασμένες περιόδους, μαζί με αυτούς είναι αυτή τη φορά και οι κύκλοι που είναι γνωστοί ως οπαδοί της λύσης και της ειρήνης. Όλοι έγιναν οπαδοί της Τουρκίας. Ψήλωσε η εκτίμηση του Ταγίπ Ερντογάν. Ως γνωστόν, ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ είχε πει κάποτε πως «αν ήμουν στην Τουρκία θα ψήφιζα το κόμμα του Ερντογάν». Έτσι ακριβώς είναι και τώρα.

Ο Τουφάν καμούφλαρε την εικόνα του Ερντογάν στην Κύπρο μέσα σε μερικές μέρες. Ο εθνικισμός και ο τουρκισμός κλιμακώνεται επικίνδυνα. Όλοι περιμένουν να συνθλίψει τον Χριστοδουλίδη ο Τουφάν από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Στον νότο, η κατάσταση είναι πιο σοβαρή. Ο τέως γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ φαίνεται να βρίσκεται μπροστά στην άγνοια και την έλλειψη προβλεπτικότητας. Ο Χριστοδουλίδης φαίνεται αμήχανος, λέει, από τη μέρα που εξελέγη ο Έρχιουρμαν! Τι αμηχανία είναι αυτή; Σε τελική ανάλυση θα συναντηθεί με τον ηγέτη συνεργάτη μιας κατοχικής διοίκησης ως ο Πρόεδρος μιας χώρας διεθνώς αναγνωρισμένης που βρίσκεται υπό κατοχή και τα εδάφη της πάρθηκαν από αυτήν με τη βία των όπλων, έτσι δεν είναι; Πώς μπορεί να πέσει σε αμηχανία σε μια τέτοια περίπτωση; Δηλαδή, αν ο Χριστοδουλίδης δεν αποδεχτεί τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Τουφάν και δεν στηθεί το τραπέζι, θα είναι ηττοπαθής; Μήπως υποχρεούται το θύμα της κατοχής να αποδεχτεί τους όρους του κατακτητή; Τι έγινε, λέει; Η Τουρκία, λέει, αποδέχτηκε να συζητήσει τις εγγυήσεις και την ασφάλεια στο Κραν Μοντάνα και ο Αναστασιάδης το απέρριψε λέγοντας «όχι, να αποσυρθούν όλοι οι στρατιώτες». Σε αντάλλαγμα τίνος πράγματος το αποδέχτηκε αυτό η Τουρκία; Σε αντάλλαγμα της αποδοχής της εκ περιτροπής προεδρίας και της πολιτικής ισότητας. Πολύ καλά, πότε θα απέσυρε τα στρατεύματά της; Μετά από δεκαπέντε χρόνια. Μήπως δεσμεύτηκε γραπτώς; Δεν δεσμεύτηκε!

Μακρηγόρησα. Να έρθω σε αυτό που θέλω να γράψω ουσιαστικά σήμερα. Άρχισε να αποκαλύπτεται το παρασκήνιο της συνάντησης του Τουφάν με Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Συζήτησαν, λέει, και την περίπτωση των αντιπολιτευόμενων συμπολιτών μας που απαγορεύθηκε η είσοδός τους στην Τουρκία. Και είπε το εξής ο Χακάν Φιντάν στον Τουφάν:

«Ουσιαστικά, βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό ότι κάποιοι κύκλοι κάνουν προβοκάτσια στην ΤΔΒΚ. Υπάρχουν άνθρωποι που πράγματι επιδεικνύουν εχθρότητα προς τους Τούρκους πολύ πέρα από έναν τυπικό Ελληνοκύπριο, βρίσκονται στην τουρκική πλευρά και αποκαλούν τους εαυτούς τους Τούρκους. Τα εξήγησα αυτά και στον κύριο Έρχιουρμαν. Αυτές είναι περιθωριακές ομάδες, δηλαδή ομάδες κύκλοι ορισμένων συμφερόντων». Μας αποκαλεί πιο Ελληνοκύπριους από τους Ελληνοκύπριους. Εγώ δεν ενοχλούμαι από αυτό. Ας το λέει. Και ας καυχιέται για τον ρατσισμό του. Αν νομίζει ότι θα θεωρούμε πως έχει άδικο μια κοινότητα σε θέματα που έχει δίκιο επειδή είναι από την άλλη πλευρά, θα το περιμένει άδικα από εμάς. Καλά, ο Τουφάν τι του είπε; Πώς απάντησε σε αυτά τα λόγια του; Μήπως μπορεί να έχει πει το εξής; «Ναι κύριε, υπάρχουν τέτοιες ομάδες, όμως αυτοί οι φίλοι που απελάθηκαν δεν είναι εχθροί της Τουρκίας, ουδέποτε σας αποκάλεσαν κατοχική δύναμη, άρετε αυτή την απαγόρευση από πάνω τους. Εκείνοι που σας αποκαλούν κατοχική δύναμη είναι οι ομάδες τις οποίες λέτε περιθωριακές»!

Μην περιμένετε καθόλου από τον Τουφάν να υπερασπιστεί εκείνους που κατηγορούν την Τουρκία ως κατοχική δύναμη. Έκλεισε το στόμα ακόμα και των ΑΚΕΛικών στον νότο. Έχουν καταχωριστεί αγωγές εναντίον μου σε δικαστήριο στην Άγκυρα. Μάλιστα, υπάρχει αγωγή την οποία καταχώρισε ο Ταγίπ Ερντογάν προσωπικά. Μήπως είναι φυσιολογικό να καταχωρίζεται εναντίον μου στην Άγκυρα μια αγωγή η οποία εξετάστηκε στην Κύπρο και κέρδισα; Ο Τουφάν ως νομικός πρέπει να αντιταχθεί σε αυτό, έτσι δεν είναι; Όμως, δεν αντιτάχθηκε και δεν θα αντιταχθεί. Δεν θα το θέσει καν στην ημερήσια διάταξη. Αν με υπερασπιστεί κάποιος, θα είναι ο Χριστοδουλίδης ως πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα με υπερασπιστεί ο Μαυρίδης στο Ευρωκοινοβούλιο.

Είμαστε, λέει, περισσότερο από έναν τυπικό Ελληνοκύπριο. Έτσι λέει ο Φιντάν. Ο Τουφάν σωπαίνει. Έχουμε μια διαφορά με τον Τουφάν. Εγώ είμαι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώ εκείνος αποκαλεί ελληνική διοίκηση της νότιας Κύπρου τη δημοκρατία της οποίας είμαι πολίτης. Δεν είμαι πολίτης της ελληνικής διοίκησης της νότιας Κύπρου. Άλλωστε δεν υπάρχει μια τέτοια δημοκρατία στον κόσμο.