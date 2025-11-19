Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας - Δείτε αναλυτικά τον καιρό

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και στα δυτικά το απόγευμα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ.

Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί έτσι αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.