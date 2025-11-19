Το ατράνταχτο πλεονέκτημα του κ. Ταλιαδώρου

Έπεσαν όλοι -μα όλοι- πάνω του να τον φάνε! Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να εκφράζει τις προσωπικές τους απόψεις, ναι η όχι; Κι αν δεν συμφωνεί κάποιος, ή και όλοι μαζί του - πρέπει να καταπιεί τη γλώσσα του; Τι σόι πρόεδρος συντεχνίας είναι, αν δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα πιστεύω του; Πώς θα υπερασπιστεί τα συλλογικά δικαιώματα, αν δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του;

Και τι είπε ο άνθρωπος και ξεσηκώθηκε τόσος ορυμαγδός; Είπε την αλήθεια με έναν τρόπο που μόνο αυτός και οι όμοιοί του μπορούν να πουν και να ξεστομίσουν…

«Μετά από 50 χρόνια βρέθηκε μια γυναίκα να αλλάξει το σύστημα». Πέστε μου πού είναι το φάουλ του κ. Ταλιαδώρου; Δεν είναι γεγονός αυτό που είπε; Δεν πέρασε μισός αιώνας και κανένας άντρας δεν τόλμησε αυτό που έχει το θράσος η κ. Μιχαηλίδου να επιδιώκει;

Ο κ. Ταλιαδώρος χθες, σε διάφορες εκπομπές που βγήκε στον αέρα, υπερασπίστηκε με πάθος την άποψή του. Δεν απολογήθηκε σε καμιά περίπτωση. Και σε ποιον να απολογηθεί και γιατί δηλαδή; «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω»… Αυτά τα άσματα δεν ακούγαμε για μισό αιώνα και βάλε; Με αυτά τα στερεότυπα δεν μεγαλώσαμε; Ο κ. Ταλιαδώρος έχει ακόμα ένα ατράνταχτο πλεονέκτημα. Είναι εθνικόφρων πατριώτης και στις εθνικές επετείους εκπέμπει έναν… ελληνικό ταλιμπανισμό, που όμοιό του πολλοί θα ήθελαν να αντιγράψουν.

Γιατί λοιπόν να απολογηθεί για τη φράση του; Ευκαιρία ψάχνουν τα Μέσα να τον αρπάξουν από τον λαιμό και να του ζητήσουν να ανακαλέσει. Σούσουρο να γίνεται. Ο κ Ταλιαδώρος δεν είναι πρώτη φορά που ηγείται της συντεχνίας της ΟΕΛΜΕΚ. Πάει κι έρχεται όπως το εκκρεμές του Φουκώ!

Τον άκουσα κι εγώ, σε μια δυο περιπτώσεις και ο άνθρωπος είναι ειλικρινής και την αλήθεια λέγει. Αν βέβαια το μεταφράσει ένας ψυχίατρος το συγκλονιστικό απόφθεγμά του, θα βρει ένα σωρό κατάλοιπα και απωθημένα. Πού βρέθηκε αυτή, η μια γυναίκα μέσα σε μισό αιώνα αντρικού γύψου; Θα μπορούσε ο κ. Ταλιαδώρος να μην ζητά από έναν άντρα Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τη συμμαζέψει; Τι ρόλο παίζει ο κ. Χριστοδουλίδης; Θα αφήσει μια Αθηνά να τους πάρει τον… αέρα;

Γι' αυτό, καλά κάνει και προχωρά σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Μόνο έτσι δείχνει την πυγμή της μια συντεχνία και μάλιστα εκπαιδευτικών. Βάζει όλη την κοινωνία να χορεύει στον ρυθμό της.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Ταλιαδώρο που τόνισε ότι σέβεται την κοινωνική αντίδραση στα λεγόμενά του αλλά ώς εδώ!...

Επιτέλους μετά από 50 χρόνια βρέθηκε ένας άντρας να τα βάλει με μια γυναίκα που τολμά να σηκώνει κεφάλι και να μην παραιτείται…