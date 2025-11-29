Άλλην μας έδειξε τζ’ άλλην μας έμπηξε!

Γράφει o Γιαννάκης Ηρακλέους

• Σύμφωνα με μια διάταξη του χρονολογημένου από την περίοδο της Αγγλοκρατίας Ποινικού Κώδικα, όσοι κινούνται με υπερβολική ταχύτητα με τον… άππαρόν τους τιμωρούνται με εξώδικο €85! Δεν γνωρίζω τι προνοούσε ο προαναφερθείς Κώδικας για όσους, τότε, επαρκάραν…τους γάρους τους πα’ στα πεζοδρόμια, πάντως σήμερα ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί και είναι η σειρά των γάρων να παρκάρουν τ’ αυτοκίνητά τους πα’ στα πεζοδρόμια!

• Το εξοργιστικό με την πρόσφατη φρικτή δολοφονία μιας 30χρονης Νιγηριανής από ομοεθνείς της στη Λεμεσό δεν είναι μόνο το ότι τη βασάνιζαν μέχρι θανάτου επί δύο ώρες αλλά το γεγονός ότι κανείς από τους γείτονες, που άκουαν τα χτυπήματα και τη γυναίκα να φωνάζει, δεν μπήκε στον κόπο, δεν λέω να επέμβει, αλλά…να κάνει ένα τηλεφώνημα τα γέρημα στην Αστυνομία! Το «ουσσούτε να περάσουμε», σ’ όλο του το μεγαλείο…

• Σύμφωνα με την Αστυνομία, από το 2017 έως σήμερα έγιναν 2.217 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, το δε Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ανακοίνωσε ότι στην Κύπρο, κάθε 20 ώρες κακοποιείται σεξουαλικά ένα παιδί! Νήσος των Αγίων ή… των διαβόλων;

• Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρει ότι μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία στη διάρκεια της ζωής τους. Μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, 11% των γυναικών άνω των 15 ετών υπέστησαν βία. Παραφράζοντας…αξινόστραφα τον Διονύσιο Σολωμό, «Άσχημος κόσμος, ανήθικος, δαιμονικά πλασμένος»…

• «Δεν απολογείται για το σεξιστικό σχόλιό του για την υπουργό Παιδείας ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος». Συγχαρητήρια σε όσους, και προπαντός, σε όσες εκπαιδευτικούς ανέχονται να τους εκπροσωπεί ένας σεξιστής. Πώς και το ΕΛΑΜ δεν τον συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιό του για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές;…

• «Γονείς θυμάτων θανατηφόρων δυστυχημάτων εξαιτίας των αερόσακων Takata καταγγέλλουν προσπάθεια συγκάλυψης καθώς έξι μήνες μετά το πόρισμα καμιά ενέργεια δεν έγινε». Αν κάποτε οι ένοχοι προσαχθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, αν και κάπως χλομό το βλέπω, και αν καταδικαστούν, που το βλέπω ακόμη πιο χλομό, πάτε στοίχημα ότι θα νιώσουν ξαφνικά «αδιαθεσία και πόνους στο στήθος», οπόταν και θα τη βγάλουν στο νοσοκομείο;

• Βροχή τα σκάνδαλα στην Κύπρο. Μήπως όμως οφείλονται σε…παρεξήγηση; Δηλαδή, στις δεήσεις που κατά καιρούς αναπέμπουμε στην Παναγία, προκειμένου να κάνει το θαύμα της για να βρέξει, δεν έπρεπε να διευκρινίζουμε ότι… εν νερά που εννοούμε;!

• Διαβάζω στη στήλη «Ταξίδι στον Χρόνο» του «Πολίτη» ότι «στις 21 Νοεμβρίου 1694 γεννήθηκε ο Γάλλος φιλόσοφος, Βολτέρος, ψευδώνυμο του Φρανσουά Αρουέτ. Ο μεγάλος διαφωτιστής θεωρούσε υπέρτατο αγαθό την ελευθερία και υπέρτατη αρετή την ανεξιθρησκία». Φαίνεται ότι από τότε υπήρχαν κόμματα και ο Γάλλος φιλόσοφος, μη μπορώντας να κρύψει τον έρωτά του για το Βολτ, υιοθέτησε το ψευδώνυμο «Βολτ-έρως» το οποίο, με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκε σε «Βολτέρος»!

• «Παράνομη και εκτεταμένη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων από στρατιωτικούς και υπαλλήλους του Υπουργείου Άμυνας αποκάλυψε η Ελεγκτική Υπηρεσία». Αν λοιπόν συναντήσετε στον δρόμο κανένα ερπυστριοφόρο άρμα μάχης ή τεθωρακισμένο, μην πανικοβληθείτε, δεν βρίσκεται εν εξελίξει κανένα… πραξικόπημα! Απλά θα πρόκειται για στρατιωτικούς ή υπαλλήλους του Υπουργείου Άμυνας που σκολάννουν τζαι πηαίννουν έσσω τους… αβάτταν, εμπνευσμένοι από το ιδανικό του έθνους «ξένος κώλος, σhίλλιες φατσιές»!

• Θέλει μίσhιμου Ομοσπονδία ο Χριστοδουλίδης; Ε, ας πει αλλόναν! Θέλει, όσον τη θέλουν τα κόμματα που τον υποστηρίζουν, στα φανερά (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ) και στα κρυφά (ΕΛΑΜ)! Ο Χριστοδουλίδης, πιστός -όπως και ο τατάς του- στην παρακαταθήκη του Τάσσου «η τέχνη είναι να μείνεις φεύγοντας», τη μόνη παραχώρηση που είναι διατεθειμένος να κάνει είναι…»να φύγει μένοντας»! Χίλιες φορές μακάρι να κάνω λάθος αλλά επειδή του Χριστοδουλίδη η μόνη του έγνοια είναι η επανεκλογή του, εκτιμώ πως θα φερθεί του Έρχιουρμαν όπως φέρθηκε και ο Αναστασιάδης τόσο του Ακιντζί όσο και εμάς, που «άλλην μας έδειξε τζ’ άλλην μας έμπηξε»!

