Αρχιεπισκοπικό γιγάντιο τείχος διχοτόμησης

Θα αρχίσω το άρθρο μου με ένα υστερόγραφο το οποίο χρησιμοποίησα παλαιότερα για να τονίσω το αποτέλεσμα των λόγων του αρχιεθνικιστή και ρατσιστή Αρχιεπισκόπου Γεωργίου «Με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, τον Πρόδρομο Προδρόμου και τον Συρίγο τα παιδιά μας θα πυκνώσουν τις τάξεις του ΕΛΑΜ-Χρυσή Αυγή, ΑΕΡΑ… καλά να πάθουμε». Προφητικό το ως άνω υστερόγραφο αφού όλες οι δημοσκοπήσεις ανεβάζουν το ΕΛΑΜ-Χρυσή Αυγή, την ηττημένη σπορά των ναζιστών, στο 13-15% ως τρίτο κόμμα με όποιες συνέπειες για την πατρίδα μας θα έχει αυτή η άνοδος του ναζιστικού κόμματος. Ο υπερεθνικιστικός λόγος του Αρχιεπισκόπου ο οποίος ονειρεύεται τον εθναρχικό ρόλο στο Κυπριακό θα οδηγήσει στην καταστροφή της πατρίδας μας. Πώς μπορεί να επιμένει όπως και τόσοι άλλοι ξενέρωτοι υπερήρωες ότι με τη στρατικοποίηση της Κύπρου με το ενιαίο αμυντικό δόγμα με την Ελλάδα η απελευθέρωση δεν θα είναι άπιαστο όνειρο.

Μακαριότατε, αρχιερέα του εθνικισμού, η μισή πατρίδα είναι κατεχόμενη με τον Αττίλα των 40.000 πλήρως εξοπλισμένο, την Τουρκία μόνο 50 μίλια από μας, με τα πιο σύγχρονα όπλα έτοιμη να μας καταβροχθίσει, και εσύ μιλάς για στρατικοποίηση της μισής πατρίδας της διαφθοράς. Θα επαναλάβω Μακαριότατε, ξεχνάς ότι το θηρίο είναι δίπλα μας πλήρως εξοπλισμένο με την αεροπορία και τους πυραύλους του που θα μετέτρεπαν σε σκόνη τα απομείναντα εδάφη της πατρίδας μας που έχει απομείνει με τους πανικόβλητους πολίτες να ψάχνουν για διαφυγή χωρίς αποτέλεσμα - στη Σμύρνη, τουλάχιστο, μερικοί τα κατάφεραν να διαφύγουν. Και μην μου πείτε ότι η Ελλάδα θα είναι εδώ. Μακάρι να τα καταφέρει, όσον και αν βελτιώθηκε στρατιωτικά, έχοντας να χειριστεί μια στρατιωτική επιχείρηση από τον Έβρο μέχρι το Αιγαίο. Έτσι και αλλιώς η Κύπρος για ακόμη μια φορά θα είναι μακριά. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, αποτελεί τον εν δυνάμει υπεύθυνο για τη μελλοντική εξάλειψη του ελληνοκυπριακού στοιχείου στην Κύπρο, συνεχίζει με την πασχαλινή του εγκύκλιο όπου οι πιστοί εκκλησιάστηκαν για να χαρούν την Ανάσταση του Κυρίου και αυτός επικεντρώθηκε στα «δικά του» για να παρασύρει τους πιστούς σε ατραπούς που θα μας κατακρημνίσουν στον Καιάδα. Αυτός ο άνθρωπος δεν λέει να περιοριστεί στα θρησκευτικά του καθήκοντα μετά τόσα προβλήματα που απομακρύνουν τον λαό από την Εκκλησία και προσπαθεί να μας ξεγελάσει όπως και άλλοι τόσοι ξενέρωτοι ψευτοπατριώτες για απελευθέρωση των κατεχομένων. Βεβαίως, στην πραγματικότητα το όνειρό του είναι να υψώσει ένα γιγάντιο τείχος για να μπορεί να είναι ο κυρίαρχος εδώ για να έχει τον έλεγχο στη ρατσιστική και εθνικιστική παιδεία ενός κουτσουρεμένου, διεφθαρμένου, ανήθικου και καταληστευμένου ψευδοκράτους.

Ο ρατσισμός του Αρχιεπισκόπου δεν έχει όρια κόντρα στη διδασκαλία του Χριστού, της οποίας η πεμπτουσία επικεντρώνεται σε μια μόνο λέξη, αγάπη, αποκάλεσε τους δυστυχείς αλλοδαπούς πέμπτη φάλαγγα σε περίπτωση πολέμου. Είναι αδιανόητο ένας ιεράρχης «αντιπρόσωπος» του Χριστού επί γης να είναι παντελώς κενός ενσυναίσθησης μπροστά στο δράμα αυτών που απελπισμένοι προσπαθούν με σάπια καράβια να φύγουν από την κόλαση που επικρατεί στη δική τους πατρίδα για να επιβιώσουν, αν δεν τους καταπιεί η θάλασσα πριν κατορθώσουν να μας έλθουν εδώ προσδοκώντας σε μια υποφερτή διαβίωση. Το συμπέρασμα που αναδύεται από τα ως άνω λεχθέντα σας κατατάσσουν, πέρα από αρχιερέα του εθνικισμού-ρατσισμού, και ηγέτη της πέμπτης φάλαγγας, ηγέτη των αντιομοσπονδιακών κομμάτων που το όνειρό σας είναι «τζιείνοι ποτζιεί τζιαι εμείς ποδά», δηλαδή προδοτική διχοτόμηση. Άρα δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση για το ποιοι αποτελούν την πέμπτη φάλαγγα για την προδοτική διχοτόμηση.