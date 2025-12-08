Αρχής Κακής, κάκιστον έσται και το τέλος

Γράφει ο Αντρέας Παπαχαραλάμπους

Δυστυχώς βρισκόμαστε και πάλι σε προεκλογική περίοδο η οποία αφορά τους λίγους. Κάνω αρχή με τις πρόσφατες Ευρωεκλογές 2024, όπου πραγματικά μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ποιοι ψηφοφόροι αντιλαμβάνονται τι πράττουν και ποιοι όχι. Το 2024 οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι σε παγκύπρια βάση ήσαν 683.432. Ψήφισαν μόνον 402.276, δηλαδή το 58,86%, η αποχή ήταν στο 41,14%, δηλαδή 281.156. Πέραν της αποχής καταμετρήθηκαν 8.450 (2,10%) άκυρα και 25.371 (6.31%) λευκά.

Βλέποντας τους αριθμούς κάποιος με μίαν απλή πρόσθεση καταλήγει με μαθηματική ακρίβεια ότι το 49,55% δεν ήσαν ενεργοί ψηφοφόροι, δηλαδή 314.977 σε σύνολο 683.432. Οδηγούμαστε μαθηματικά ότι το 50% των ψηφοφόρων δεν ίδρωσε το αφτί τους ποιοι θα μας εκπροσωπούσαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Το πλέον δραματικό ήταν και το γεγονός ότι τον Φειδία Παναγιώτου τον ψήφισαν 71.330 ψηφοφόροι, δηλαδή το 19,36%. Αν προσθέσουμε στις 314.977 και τους ψήφους του Φειδία Παναγιώτου, 71.330, καταλήγουμε στον αριθμό 386.307 (68,91%).

Φίλοι αναγνώστες, το 69% στις τελευταίες εκλογές απαξίωσε τα κόμματα και τους πολιτικούς ηγέτες. Το 30%, κατά τη δική μου άποψη, υπήρξαν ενεργοί ψηφοφόροι για την ακρίβεια και κομματικοί. Τα δύο μεγάλα κόμματα, και εννοώ τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, βρίσκονται δυστυχώς σε πολύ δύσκολες στιγμές και, αν δεν προσέξουν, θα οδηγηθούν σε περιπέτειες, τόσο οι ίδιοι όσο και ο τόπος. Δεν είμαι εναντίον των κομμάτων ούτε και υπήρξα ποτέ. Ανήκω σε κόμμα, στον ΔΗΣΥ, υπήρξα ιδρυτικό μέλος και στέλεχος. Είμαι λάτρης των συγκριτικών δεδομένων. Οι συγκρίσεις μού δημιουργούν απογοήτευση. Η έλλειψη πολιτικού λόγου, η αποφυγή να σπάσεις τα αβγά, η άρνηση να κατοχυρώσεις τουλάχιστον το μέτριο, η ανοχή και οι επαναλήψεις των κακώς εχόντων δημιουργούν σύγχυση και εκνευρισμό στους ψηφοφόρους. Από τα δύο μεγάλα κόμματα λείπει η στρατηγική. Είναι πλήρως ταμπουρωμένοι σε τεχνικές και αντιλήψεις άλλων εποχών με εξασθενημένο όραμα. Φυσικά σχεδόν όλα τα υπόλοιπα «μικρά κόμματα» μπορεί να πει κάποιος ότι βρίσκονται στον αναπνευστήρα, με την μπουκάλα του οξυγόνου ελλιπή.

Ο ΔΗΣΥ στις Ευρωεκλογές του 2024 έλαβε το 24,78% όχι των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που ήσαν 683.432 αλλά των 368.455 εγκύρων ψήφων και το οποίο αναλογεί σε 13,04%. Το ΑΚΕΛ στις Ευρωεκλογές του 2024 έλαβε 79.163, ήτοι 21,49% των εγκύρων ψήφων. Να σημειωθεί ότι παρουσιάστηκε στο ψηφοδέλτιο ως ΑΚΕΛ Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία. Επί του συνόλου των ψηφοφόρων, δηλαδή των 683.432, του αναλογεί το 11,58%. Να σημειωθεί ότι ένας αριθμός της τάξεως των 71.330 που έλαβε ο Φειδίας Παναγιώτου δεν είναι ενεργός κομματικός ψηφοφόρος. Αν διακινδύνευα ν’ αφαιρέσω και αυτόν τον αριθμό τα ποσοστά των δύο «μεγάλων» κομμάτων θα είναι πολύ κάτω.

Απευθύνομαι σ’ αυτούς που συνεχίζουν να ασχολούνται με την πολιτική, ακόμα και με αυτούς που θέλουν ν’ ασχοληθούν. Οφείλουν να πείσουν τον κόσμο, με απλές ενέργειες και πολιτισμένα, πως σκοπός τους είναι το καλό του λαού και του τόπου. Πιστεύω ακράδαντα πως για να γίνει ένας καλός πολιτικός πρέπει τουλάχιστον να είναι και καλός πολίτης. Δυστυχώς δεν έχουμε πείσει τον ψηφοφόρο και ούτε θα τον πείσουμε αν δεν συνειδητοποιήσουμε τι είναι πολιτική. Καταφέραμε, αντί να προβληματίσουμε τον λαό, να τον καταντήσουμε προβληματικό.

Στα μεγάλα προβλήματα του λαού, τα μικρά και τα μεγάλα κόμματα δεν παίρνουν θέση φοβούμενα την απώλεια ψήφων, χωρίς να κοιτάζουν ότι δεν τους έμειναν ψήφοι. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί. Μικρά και μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να τοποθετηθούν, να μην πω να συγκρουστούν, σε θέματα όπως η ΑΤΑ, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, φορολογική μεταρρύθμιση και πάνω απ’ όλα το πάγωμα του Κυπριακού.

Η ΣΕΚ και η ΠΕΟ διεκδικούσαν το ευεργέτημα της ΑΤΑ. Μαζί με τις πιο πάνω συντεχνίες παρακαθόταν, για παράδειγμα, η ΠΑΣΥΔΥ. Διερωτώμαι πραγματικά τι κοινό έχει η ΣΕΚ, η ΠΕΟ και η ΔΕΟΚ με την ΠΑΣΥΔΥ; Τί λείπει του δημόσιου υπαλλήλου και αυτού των ημικρατικών οργανισμών; Ποια ήταν η θέση των κομμάτων στο πολυσυζητημένο θέμα της ΑΤΑ; Με τους εκπαιδευτικούς έγινε το σώσε. Ποιο κόμμα, μικρό ή μεγάλο, πήρε θέση; Ποιο κόμμα, μικρό ή μεγάλο, έχει κάτι εναλλακτικό να εισηγηθεί;

Όλους, μας ανησυχεί, και πρέπει να μας ανησυχεί, το ότι το Κυπριακό δεν είναι το πρώτο μέλημα των κομμάτων. Και τούτο γιατί; Απλούστατα γιατί, κατά την άποψη του κάθε «ηγέτη», δεν πουλεί το Κυπριακό ούτε θα φέρει ψήφους. Φίλοι κομματάρχες, πρώτο μέλημά σας πρέπει να είναι το Κυπριακό και μόνο το Κυπριακό. Το εθνικό πρόβλημα δεν είναι θέμα ψήφων. Οφείλετε να το παρακολουθείτε και να κρίνετε την κάθε λανθασμένη ενέργεια. Η κυβέρνηση βρίσκεται στο απυρόβλητο και δεν είναι τίποτε άλλο από ζημιά στην πατρίδα. Αυτά που γράφω είναι τα ελάχιστα που μπορώ να γράψω και αφορούν τα δύο μεγάλα κόμματα εν αρχή και κατακολουθίαν τα υπόλοιπα. Οι ψηφοφόροι θέλουν ηγέτες, θέλουν πολιτικούς γιατί η πολιτική είναι επιστήμη και τέχνη ταυτόχρονα. Φτάσαμε στο σημείο ο ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές του 2016 να συγκεντρώσει μόνον 107.825 σε σύνολο 541.186 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και 99.331 σε σύνολο 557.836 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων το 2021.

Το ΑΚΕΛ στις βουλευτικές εκλογές το 2016 συγκέντρωσε 90.204 επί συνόλου 543.186 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, το δε έτος 2021 συγκέντρωσε 90.204 επί συνόλου 543.186 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, το δε έτος 2021 συγκέντρωσε 79.910 επί συνόλου 557.836 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι κάτι πάει λάθος ή είναι όλα λάθος. Δυστυχώς η αρχή είναι κακή και λανθασμένη, για αυτό και το τέλος θα είναι ακόμα χειρότερο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είστε κατ’ επίφαση πολιτικοί. Δεν θέλω να φτάσω σε άσχημους χαρακτηρισμούς, όπως π.χ. «την πιτόμουγια αν την αλείψεις μέλι δεν θα γίνει μέλισσα».