Μέχρι την Πέμπτη στη Κύπρο ο BYRON: Χιόνια στο Τρόοδος, Κίτρινη προειδοποίηση σε ισχύ και βροχές - Αναλυτικά η πρόγνωση

Βαρομετρικό χαμηλό στα δυτικά του νησιού, κινείται νοτιοανατολικά επηρεάζοντας την περιοχή, ενώ σε ισχύ βρίσκεται Κίτρινη προειδοποίηση με ισχύ 24 ώρες. Θα λήξει η ώρα 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται βροχές σε συνδυασμό με καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι δυνατό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και σταδιακά στα νότια μέχρι νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη στα δυτικά και μέχρι ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Σε καταιγίδα είναι δυνατό να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά παροδικά μεταβλητοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη, την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Τετάρτη ωστόσο θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα την Πέμπτη, για να βρεθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.