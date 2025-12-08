Τέλος σε όρους όπως το «μπιφτέκι» για τα χορτοφαγικά προϊόντα από την ΕΕ - Αντιδρά ο Πολ Μακάρτνεϊ

Την αντίδραση του Πολ Μακάρτνεϊ προκάλεσε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τους όρους «λουκάνικο» και «μπιφτέκι» για την απόδοση χορτοφαγικών προϊόντων.

«Το να ορίζεται ότι τα μπιφτέκια και τα λουκάνικα είναι «φυτικά», «χορτοφαγικά» ή «βιολογικά» θα πρέπει να είναι αρκετό για να καταλάβουν οι λογικοί άνθρωποι τι τρώνε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακάρτνεϊ, ενώ συμπλήρωσε πως οι όροι αυτοί «ενθαρρύνουν επίσης συνήθειες που είναι απαραίτητες για την υγεία μας και του πλανήτη».

Όπως εξηγεί η εφημερίδα The Guardian, το ιδρυτικό μέλος των Beatles, είναι ένας από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές της χορτοφαγικής διατροφής στον κόσμο. Μαζί με τη σύζυγό του, που έχει πλέον φύγει από τη ζωή, ίδρυσαν το 1991 μία εταιρεία φυτικών τροφίμων, ενώ μαζί με τις κόρες τους Μέρι και Στέλλα ξεκίνησαν την παγκόσμια εκστρατεία «Meat Free Monday» (Δευτέρα χωρίς κρέας) για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να τρώνε λιγότερο κρέας.

Τα λουκάνικα και τα μπιφτέκια της εταιρείας αποτελούν ένα μόλις μέρος της παγκόσμιας τάσης που δείχνει ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για προϊόντα που αντικαθιστούν το κρέας, ακόμη και αν οι επενδύσεις έχουν μειωθεί μετά τη φούσκα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Αντιδράσεις από τη βιομηχανία κρέατος

Ωστόσο, με την ανάπτυξη των φυτικών προϊόντων έχουν προκύψει αντιδράσεις, ιδίως από τις ισχυρές βιομηχανίες της γεωργίας και της διανομής κρέατος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με 355 ψήφους υπέρ και 247 κατά, την απαγόρευση της χρήσης ονομάτων «σχετικών με το κρέας» σε φυτικά προϊόντα. Σύμφωνα με το Euronews, η Γαλλίδα βουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Σελίν Ιμάρ και υποστηρίκτρια της απαγόρευσης, δήλωσε στο κοινοβούλιο: «Αποδέχομαι ότι η μπριζόλα, η κοτολέτα ή το λουκάνικο είναι προϊόντα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών μας. Τελεία και παύλα. Όχι υποκατάστατα ενός εργαστηρίου, όχι φυτικά προϊόντα».

Ενάντια σε αυτή την απόφαση δεν τάχθηκε μόνο ο Μακάρτνεϊ αλλά και ακόμη οκτώ βουλευτές, όπως ο πρώην ηγέτης του βρετανικού Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν και οι πρώην συν-ηγέτες του Πράσινου Κόμματος Κάρλα Ντένιερ και Άντριαν Ράμσεϊ, καθώς εγείρονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η απόφαση αυτή και στη βρετανική αγορά