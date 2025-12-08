Κύπρος και Ουκρανία

Η Κύπρος και η Ουκρανία. Μοιράζονται την ίδια τύχη; Και οι δύο είναι υπό κατοχή. Και η Κύπρος και η Ουκρανία. Και οι δύο ηγέτες των δύο υπό κατοχή αυτών χωρών συναντιούνται στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο. Ο Χριστοδουλίδης πηγαίνει στον Ζελένσκι. Αυτή δεν είναι συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Κανείς δεν είναι σε θέση να παριστάνει πως υπερέχει πάνω σε κανέναν. Κάθονται και μιλούν. Αναφέρονται στη ρωσική κατοχή στην Ουκρανία. Δεν αναφέρονται στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Ο Χριστοδουλίδης παρέχει στήριξη στον αγώνα κυριαρχίας της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι δεν παρέχει στήριξη στον αγώνα κυριαρχίας της Κύπρου. Ο Χριστοδουλίδης λέει «πρέπει οπωσδήποτε να επιδειχθεί σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας». Ο Ζελένσκι δεν λέει «πρέπει οπωσδήποτε να επιδειχθεί σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου». Είπατε «είναι πολιτική, είναι διπλωματία» και το αποδεχτήκατε και αυτό, έτσι δεν είναι;

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέμεινε μεγάλες θυσίες για την Ουκρανία μέχρι σήμερα. Διέκοψε τις σχέσεις της με τη Ρωσία που ήταν μία από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της. Συμμετείχε χωρίς καθόλου εκπτώσεις στις κυρώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία. Διέκοψε την αεροπορική επικοινωνία με τη Ρωσία. Για τον λόγο αυτόν δεν δίστασε να βάλει σε δύσκολη θέση τους Ρώσους πολίτες που ζουν στην Κύπρο. Προκάλεσε την εγκατάλειψη του νότιου τμήματος του νησιού από τους πλούσιους Ρώσους επενδυτές. Έκανε τα στραβά μάτια στην εγκατάσταση στον βορρά των Ρώσων που εγκατέλειψαν τον νότο. Καλά, η Ουκρανία τι έκανε για την Κύπρο; Τίποτα! Στον νότο ζουν πέραν των 25 χιλιάδων Ουκρανών πολιτών.

Κατά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Χριστοδουλίδης είπε «υπάρχουν χώρες που επωφελούνται από την τραγωδία της Ουκρανίας και τη μετατρέπουν σε πλεονέκτημα». Έκανε αυτή την κριτική συγκαλυμμένα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες χώρες είναι αυτές; Πρώτα απ’ όλα εννοεί την Τουρκία, σίγουρα. Η Τουρκία δεν συμμετείχε στις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Συνέχισε τις σχέσεις της με τη Ρωσία, το εμπόριό της, τον τουρισμό της, την επικοινωνία της. Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είπε τίποτα. Δεν επέδειξε μια στάση κατά της Τουρκίας. Ακριβώς το αντίθετο, άρχισε να δίνει πιο πολλή σημασία στην Τουρκία. Κατέβαλε πιο πολλές προσπάθειες για να τη βάλει στο δίκτυο ασφάλειας της Ευρώπης, όμως βρέθηκε αντιμέτωπη με το βέτο της Κύπρου και την ένσταση της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που βλέπει την κατοχή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν βλέπει την κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν έμειναν κυρώσεις που δεν επέβαλε στη Ρωσία, ενώ χαϊδεύει την Τουρκία. Επαινεί ως αιχμαλώτους της δικτατορίας του Πούτιν τους αντιπολιτευόμενους που έριξε στη φυλακή ο Πούτιν στη Ρωσία, όμως δεν αναφέρεται στην τυραννία του Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία. Δεν λέει κουβέντα για τον Ερντογάν που ανταγωνίζεται με τον Πούτιν στην τυραννία! Πολλές οι κουβέντες για τον Πούτιν! Μπορεί ακόμα και να εκδίδει ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν!

Η Ουκρανία και η Κύπρος. Είναι δύο χώρες υπό κατοχή. Αν δεν γίνουν αυτές βάλσαμο στις πληγές η μία της άλλης, ποιος θα γίνει; Συναντήθηκαν και μίλησαν. Όμως, συζήτησαν μόνο για τις πληγές του ενός. Αν η Κύπρος κατακτήθηκε το 1974, κατακτήθηκε και η Ουκρανία το 2023. Όλος ο κόσμος κινητοποιήθηκε για να απελευθερωθεί η Ουκρανία από τν ρωσική κατοχή. Η Ευρώπη και η Αμερική παρείχαν τεράστια στήριξη σε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Άλλωστε, αν δεν ήταν αυτή η βοήθεια, δεν θα μπορούσε να αντέξει τόσο πολύ απέναντι στη Ρωσία. Καταλαβαίνουμε. Η Ουκρανία είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη και την Αμερική. Διότι πολεμά με μια υπερδύναμη όπως η Ρωσία. Η Κύπρος; Είναι πολύ ασήμαντη για αυτές; Όχι βεβαίως. Είναι σημαντική φυσικά. Όμως, κατάφεραν αυτό που στόχευαν εδώ λόγω της δικής μας βλακείας πριν από 51 χρόνια. Δεν γνοιάζονται για την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κύπρου. Εμάς μας μοίρασαν, όμως προσπαθούν να ενώσουν την Ουκρανία. Δεν φοβούνται τους Τούρκους! Φοβούνται τους Ρώσους!

Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές σε τούτον τον κόσμο. Για παράδειγμα, ξαφνικά πλακώνουν πλημμύρες την Κερύνεια και την Καρπασία την ώρα που εμείς κοιμόμαστε στη Λευκωσία. Πλέον όλες οι προσευχές μας είναι για να μην γίνουν χειρότερα πράγματα, έτσι δεν είναι;