Ξανά στο επίκεντρο η κυπριακή βιομηχανία

Οι τεράστιες προκλήσεις που έχει ενώπιόν του ο νέος υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δεν αφορούν μόνο τα ενεργειακά ζητήματα, στα οποία επικεντρώθηκε ο προκάτοχός του. Ο τομέας της βιομηχανίας και των εξαγωγών αποτελούν μία σταθερή αξία για την κυπριακή οικονομία με ανοδικές τάσεις τα τελευταία χρόνια και με ακόμη μεγάλες προοπτικές για νέες παραγωγικές επενδύσεις.

Ο κ. Μιχάλης Δαμιανός έχει υποχρέωση να εστιάσει στη βιομηχανική πολιτική, να ανοίξει ξανά τον διάλογο με τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους, να αναπροσαρμόσει τους στόχους και να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα μέσα από μεταρρυθμίσεις, κίνητρα και πολιτικές. Σε μία εποχή που η κλιματική κρίση θα κρίνει ακόμη και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, που δίνει έμφαση στον τουρισμό, η ανθεκτικότητα του οποίου θα επηρεαστεί αρνητικά από την κλιματική αλλαγή, η αύξηση του αποτυπώματος της βιομηχανίας στην κυπριακή οικονομία αποτελεί μία εξαιρετικά δυνατή επιλογή για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η κυπριακή βιομηχανία, παρά το ακριβό κόστος του ηλεκτρισμού στη χώρα που δυσχεραίνει την εξωστρέφειά της, έδειξε την αντοχή της τα χρόνια της οικονομικής και μετέπειτα υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης, με τη συνεισφορά του κλάδου να έχει αυξηθεί στο 8,7%. Ωστόσο, μέχρι το 15% που ήταν ο στόχος της Βιομηχανικής Πολιτικής (2019 – 2030) ο δρόμος είναι μεγάλος και δεν σηκώνει εφησυχασμό.

Οι ευκαιρίες που ανοίγει η βιομηχανία για μία μικρή χώρα όπως η Κύπρος είναι τεράστιες. Όπως και οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο τομέας στο πλαίσιο, αφενός των νέων αυστηρών ευρωπαϊκών οδηγιών για μετάβαση στην κυκλική οικονομία και στην κλιματική ουδετερότητα και αφετέρου στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία. Σε αυτό το πλαίσιο η κυπριακή βιομηχανία δεν μπορεί και δεν πρέπει να χάσει το τρένο.

Μία σημαντική δράση που μπορεί άμεσα να προωθηθεί αφορά τα κυπριακά προϊόντα που πωλούνται στα ράφια της λιανικής του εξωτερικού. Χρειάζονται τοποθέτησή τους στη διεθνή αγορά κάτω από ένα κυπριακό brand, μία προσπάθεια που είχε ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια κι έμεινε στη μέση.

Άλλη μία σημαντική πρόκληση για τη βιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό. Η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στον μεταποιητικό τομέα αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της ανάπτυξης της βιομηχανίας, ενώ δίνει λύσεις και στην εργοδότηση των νέων μας και μάλιστα με πολύ καλούς μισθούς και προοπτικές ανέλιξης.

Σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, λοιπόν, που μεταβάλλεται συνεχώς, η αναδιάρθρωση της Βιομηχανικής Πολιτικής με έμφαση στην ενδυνάμωση της βιομηχανίας σε παραγωγική βάση, με νέα, προηγμένα αλλά και τοπικά προϊόντα, και με ιδιαίτερη προσοχή στον εξωστρεφή προσανατολισμό της, αποτελεί μονόδρομο.