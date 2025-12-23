Οι Τριμερείς και ένας κίνδυνος

Πάγιος στόχος των Τριμερών είναι, όπως σε κάθε περίπτωση τονίζουν οι κύριοι Νετανιάχου, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια στιγμή οι Τριμερείς επικεντρώνονται σε τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα, η καινοτομία και ο τουρισμός.

Στο πλαίσιο των Τριμερών, όπως έγινε και χθες, είναι σταθερή η προσπάθεια της περεταίρω ενίσχυσης του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ως μέρος μιας ευρύτερης δυναμικής περιφερειακής ενσωμάτωσης για ενίσχυση του ρόλου της Ανατολικής Μεσογείου ως γέφυρας στρατηγικής, ενεργειακής και οικονομικής διασύνδεσης.

Αυτό δεν είναι εύκολο, ενόσω οι Τριμερείς εμφανίζονται ως ένα κλειστό κλαμπ χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Πριν καν συζητηθεί η προοπτική μιας σταθερής παρουσίας των ΗΠΑ στο σχήμα θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να προηγηθούν κάποιες άλλες κινήσεις. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να καταβληθούν προσπάθειες ώστε το σχήμα να είναι τετραμερές διά της μονίμου παρουσίας της Αιγύπτου, ενώ οι προσκλήσεις για συμμετοχή του Λιβάνου και της Τουρκίας θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένες.

Αντιλαμβανόμαστε τις διπλωματικές δυσκολίες για τη σύνθεση μια τέτοιας διάσκεψης, το εγχείρημα ωστόσο ίσως να κρινόταν πιο ρεαλιστικό αν στο σχήμα καλείτο να συμμετάσχει πέρα από τις ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες «να ανοίξουν» οι Τριμερείς; Διότι εδώ και καιρό καλλιεργείται με υπαιτιότητα των συμμετεχόντων σε αυτές αλλά και από τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, το αφήγημα ότι οι τρεις χώρες συνωμοτούν εναντίον άλλων χωρών στην περιοχή.

Όποιος παρακολουθεί τα ρεπορτάζ της τουρκικής τηλεόρασης αντιλαμβάνεται ότι επιχειρείται η δημιουργία εντυπώσεων ότι Ισραήλ -Κύπρος και Ελλάδα επιχειρούν να περικυκλώσουν και να απομονώσουν την Τουρκία. Η εντύπωση αυτή, παρότι λανθασμένη, καθιστά αντιπαραγωγικό κάθε βήμα προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ των χωρών αυτών με την Τουρκία. Ειδικότερα η Κύπρος, αν ευσταθούν τα όσα λέει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης περί ετοιμότητάς του να προχωρήσει σε λύση του Κυπριακού, οφείλει να στείλει σε όλους τα σωστά και θετικά μηνύματα για ετοιμότητα συνεργασίας.