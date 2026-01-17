Η κάφκα του κουγιουμτζή*

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους

Αγάθων, 450-400 π.Χ., αρχαίος τραγικός: «Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει».

(Ο κυβερνήτης πρέπει να θυμάται τρία πράγματα: Πρώτον ότι κυβερνά ανθρώπους. Δεύτερον ότι πρέπει να κυβερνά σύμφωνα με τους νόμους. Τρίτον ότι δεν θα κυβερνά αιωνίως.)

• Τον χορό του… απονεποτισμού των ανακτόρων άνοιξε πέρσι ο προεδρικός ξάδερφος που αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το δ.σ. του ΟΠΑΠ στο οποίο διορίστηκε από τον ΠτΔ, καθώς από τον διορισμό του προέκυπτε σύγκρουση συμφέροντος. Ακολούθησε η διορισμένη στην ΚΥΠ ξαδέλφη της Πρώτης Κυρίας, η οποία μετατέθηκε μετά που απείλησε πολίτη ότι «θα φκάλει τ’ άπλυτά της στη φόρα», επειδή η τελευταία ασκούσε κριτική στο προεδρικό ζεύγος. Το κακό -για τα ανάκτορα, καλό για την Πολιτεία- τρίτωσε με την παραίτηση του συγάμπρου του ΠτΔ που είχε διοριστεί ως διευθυντής του Γραφείου του. Άτε να δούμε ποιος συγγενής… πιάννει γυρίν!

• «Να αντιγράψουμε το Μεξικό που έγινε χώρα-πρότυπο στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και να κάνουμε την Κύπρο πρότυπο στην καταπολέμηση της διαφθοράς». Αυτά δήλωνε τον Σεπτέμβριο του 2024 ο ΠτΔ, προωθώντας παράλληλα την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού «rebranding»(!) της Κύπρου, έναντι εκτιμώμενης αξίας του συμβολαίου €1,5 εκατ. Τελικά, αντί Μεξικό, τη μεταμόρφωσε σε Φιλιππίνες του Φερδινάντο και της Ιμέλντα Μάρκος, με το €1,5 εκατ. να πηαίννει τζιερεμέ!

• Θα παραδεχτούν τώρα το λάθος τους οι δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου που έκριναν αντισυνταγματικό τον νόμο που είχε ψηφίσει η Βουλή με στόχο τη διαφάνεια στον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης;

• Ενόσω τα ανάκτορα αρνούνται να δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των «χορηγών», τα ποσά που κατατέθηκαν στο «Ταμείο της Φιλίππας» και προπαντός πόσα από αυτά και πώς διατέθηκαν, ο κάθε πολίτης βεβαίως και νομιμοποιείται να υποπτεύεται ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της οικογενειοκρατίας. Η γυναίκα του Χριστοδουλίδη καθώς και ο άντρας της Φιλίππας δεν αρκεί να είναι τίμιοι, πρέπει και να φαίνονται…

• Πηγές του Προεδρικού, για το βίντεο: «Δεν υπάρχει οτιδήποτε μεμπτό»! Εκαταλάβετε κάτι; Αγγονιστήκαμεν αλλόναν… άμωμο και αμόλυντο!

• Βίκτωρας Παπαδόπουλος, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΠτΔ: «Δεν δεχόμαστε μαθήματα από κόμματα που πήραν μίζες». Ακατάγνωτα! Εσείς, τέτοια μαθήματα πρέπει… να τα παραδίδετε! Αν μη τι άλλο…φκάλλετε τζαι κατιτίς για την προεκλογική εκστρατεία του μάστρου…

• Ο μόνος τρόπος να προλαβαίνατε το σκάνδαλο ήταν… να μην ξεσπάσει!

• Συμπατριώτεεες! Επουκουππιστήκαν ούλλα! Ο βασιλιάς εν τίτσιροοος!

• Με έτσι κρυάδες, κάποιοι ΕΛΑΜνήσαν να τον σhιεπάσουν… άμπα τζαι κρυολογήσει!

• Τα σχέδια του Χριστοδουλίδη για επανεκλογή του το 2028 και οι όποιες φιλοδοξίες της Φιλίππας να τον διαδεχθεί, το 2033, έγιναν στάχτη στην πυρκαγιά των κρασοχωριών Λεμεσού. Το βίντεο τις σκόρπισε στους πέντε ανέμους…

• No Kings, no Queens…

• Ο τατάς του τον αποκαλούσε «η Φιλιππινέζα μου», ο δε πρώην εξ απορρήτων του, Μανώλης Κυριάκου, μας είχε προειδοποιήσει πως ήταν «η Φιλίππα που τον έκαμνε κουμάντο», κοντολογίς πως ήταν… η Φιλιππινέζα της Φιλίππας! Και για να δέσει το γλυκό, εμφανίζεται τζ’ ένας αππωμένος μεγαλοεργολάβος για να χουμιστεί πως είναι «σαν την φιλενάδα μου»! Προσθέτοντας, για να το κάνει πιο… ειδυλλιακό, ότι δεν τον βλέπει δημόσια «για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις»! Δηλαδή… στα κρυφά συναντώνται;!

• Πού τον ηύραμε, σιόρ;! Τι σου εφταίξαμε Νίκαρε τζ’ εμπάξιωσές μας τον; Όσο για σένα Πρίγκιπα… χαράς την εφεύρεση!..

• Ακούω τον Σαρκοζί να μονολογεί: «Είντα κωλόφαρδος! Αν εγεννιέτουν στη Γαλλία, ήταν να τον κάτσουν μέσα»...

• Όσοι τον γνωρίζουν, του αναγνωρίζουν το ταλέντο να λέει στον εκάστοτε συνομιλητή του ό,τι θέλει ν’ ακούσει. Προφανώς θα αγνοεί την εμπνευσμένη ατάκα του δολοφονηθέντος Αμερικανού Προέδρου, Αβραάμ Λίνκολν, που παραμένει πάντα επίκαιρη: «Μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ καιρό, πολλούς για λίγο, αλλά όχι όλους για πάντα»…

• Πρόεδρε Χριστοδουλίδη! Αν έχεις τσίππαν, ήρθε η ώρα να φύγεις…

(*) κουγιουμτζής < τουρκ. kuyumcu (κοσμηματοπώλης, χρυσοχόος)