Πρέπει να σοβαρευτούμε στο Κυπριακό

Την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να επιτεθεί στην προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν για τις τοποθετήσεις που έκανε σε σχέση με το Κυπριακό. Τόσο ο Αντόνιο Γκουτέρες όσο και η κ. Ολγκίν επιμένουν ότι υπό τις περιστάσεις, κάποια ΜΟΕ θα διευκόλυναν την έξοδο του Κυπριακού από τη στασιμότητα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιμένει και να ζητά σύγκληση πενταμερούς για να συζητήσει την ουσία του Κυπριακού, απ' εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά.

Σαφέστατα όλοι θα ήμασταν ευτυχείς αν μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες επί της ουσίας. Οφείλουμε βεβαίως να θυμίσουμε στον κ. Χριστοδουλίδη ότι επί προεδρίας Αναστασιάδη και με τον ίδιο υπουργό Εξωτερικών όχι μόνο δεν επανήλθαμε μετά το Κραν Μοντανά στα θέματα ουσίας αλλά η δική μας πλευρά άρχισε να κάνει πρώτη λόγο και για λύση δύο κρατών.

Οι αντιφάσεις συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Πριν μερικές μέρες κατά τη συνάντηση με τον κ. Έρχιουρμαν στην παρουσία της κ. Ολγκίν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρότεινε να ανοίξει ξανά θέμα συζήτησης των συγκλίσεων για να αποφασίσει η κάθε πλευρά όπως εξήγησε ποιες από αυτές αποδέχεται και ποιες απορρίπτει.

Είναι σαφές με λίγα λόγια ότι ο Πρόεδρος προσπαθεί στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού επίρριψης ευθυνών να ασκήσει πίεση στην τουρκική πλευρά να ανοίξει τα χαρτιά της για να αποδειχθεί, όπως πιστεύει, ότι δεν είναι έτοιμη για το τελικό βήμα επί της ουσίας. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή ήταν η τακτική μας και το 2004 αλλά εκτεθήκαμε διεθνώς.

Σήμερα τόσο ο κ. Γκουτέρες, όσο και η κ. Ολγκίν αναγνωρίζοντας όντως την όχι και τόσο εποικοδομητική στάση που τηρεί η Τουρκία, προκρίνουν οι δύο πλευρές να προχωρήσουν με ΜΟΕ τα οποία στην πράξη σημαίνουν περισσότερα οδοφράγματα. Η ε/κ πλευρά κάνοντας λόγο για αμοιβαιότητα, λες και μιλάμε για δύο ίσα και διεθνώς αναγνωρισμένα κράτη, ζητά από την τ/κ πλευρά διαδρομές που έχουν σχέση με το εδαφικό στη νεκρή ζώνη. Η οποία νεκρή ζώνη, ειρήσθω εν παρόδω, σε κάθε σχέδιο λύσης είναι ανάμεσα στα πρώτα υπό επιστροφή εδάφη. Πρόκειται για την ίδια τακτική που η ε/κ πλευρά ακολούθησε επί χρόνια σε σχέση με την κατασκευή του δρόμου Κοκκινοτριμυθιάς-Ευρύχου τον οποίο ήθελε να περνά μέσα από τη νεκρή ζώνη, με κάποιους στρατιωτικούς να μιλούν για δρόμο που θα αποτελούσε και αντιαρματικό ανάχωμα.

Θεωρούμε ότι η τακτική αυτή βοηθά την τουρκική πλευρά να κερδίζει πόντους χωρίς λόγο.