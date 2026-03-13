H κατάσταση στο Ιράν «εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα», λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε, μιλώντας σε εκδήλωση για τον Μήνα Ιστορίας των Γυναικών στον Λευκό Οίκο, ότι η κατάσταση στο Iράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα».
«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα», ανέφερε στους παρισταμένους.
«Πηγαίνει πολύ καλά. Ο στρατός μας είναι ασύγκριτος, δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο, κανείς δεν έχει δει κάτι τέτοιο. Και κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει». πρόσθεσε
Ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν «είναι πραγματικά ένα έθνος τρόμου και μίσους. Και πληρώνουν μεγάλο τίμημα αυτή τη στιγμή».
