H κατάσταση στο Ιράν «εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα», λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε, μιλώντας σε εκδήλωση για τον Μήνα Ιστορίας των Γυναικών στον Λευκό Οίκο, ότι η κατάσταση στο Iράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα».

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα», ανέφερε στους παρισταμένους.

«Πηγαίνει πολύ καλά. Ο στρατός μας είναι ασύγκριτος, δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο, κανείς δεν έχει δει κάτι τέτοιο. Και κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει». πρόσθεσε

Ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν «είναι πραγματικά ένα έθνος τρόμου και μίσους. Και πληρώνουν μεγάλο τίμημα αυτή τη στιγμή».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ