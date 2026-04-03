Προεκλογική χωρίς περιεχόμενο

Μπήκαμε ήδη και στον Απρίλιο και από το άνοιγμα των καλπών στις 24 Μαΐου μας χωρίζει πλέον ελάχιστος χρόνος. Αν αφαιρέσουμε και το περίπου 10ήμερο διάλειμμα του Πάσχα, απομένει ενάμισης μήνας, καθαρής προεκλογικής περιόδου, ούτως ώστε να μπορέσουμε σαν ψηφοφόροι, να διαμορφώσουμε άποψη και να πάρουμε αποφάσεις, για το που και σε ποιους θα δώσουμε την ψήφο μας.

Φυσικά κόμματα, σχηματισμοί και κυρίως υποψήφιοι τρέχουν σε ρυθμούς εκλογών εδώ και μήνες, όμως μέχρι τώρα δεν μας έδωσαν «τροφή για σκέψη». Αυτό που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, είναι κάτι σαν «πασαρέλα» υποψηφίων κυρίως από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με κάποια κενού περιεχομένου συνθήματα και αοριστολογίες του τύπου, «έχουμε θέσεις» για το ένα, «έχουμε άποψη» για το άλλο, «έχουμε λύσεις» και πάει λέγοντας, αλλά ούτε θέσεις, ούτε προτάσεις, ούτε λύσεις, ακούμε και βλέπουμε.

Για να μην υπερβάλλουμε υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, κυρίως από υποψήφιους των λεγόμενων - και εσχάτως δαιμονοποιημένων - παλαιών κομμάτων, που επιχειρούν να θέσουν στην ατζέντα σοβαρά θέματα συζήτησης, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις, όμως και αυτοί χάνονται μέσα στον ορυμαγδό της πλειοψηφίας, που όσο προχωρούμε, τόσο αποδεικνύεται η γύμνια της.

Όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες αποδεικνύεται και κάτι ακόμα: Ναι μεν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι είναι αναφαίρετο για τον καθένα, όμως - όπως και να το κάνουμε - δεν κάνουν όλοι για όλα και δεν αρκεί να θέλει κάποιος να γίνει βουλευτής, αλλά πρέπει και να μπορεί.

Να μπορεί, όχι απλά να εκλεγεί, γιατί αυτό μπορεί να γίνει εύκολα, όπως έγινε και με πολλούς άλλους στο παρελθόν, αλλά να μπορεί να ανταποκριθεί στα βαριά καθήκοντα και υποχρεώσεις του βουλευτή και να προσφέρει πραγματικά και ουσιαστικά στην κοινωνία και στο σύνολο, σαν βουλευτής.

Ακόμα και στις Προεδρικές Δημοκρατίες, όπως είναι η Κύπρος, η Βουλή είναι βασικό γρανάζι και για την λειτουργία του κράτους και για την εμπέδωση και ανάπτυξη της δημοκρατίας στον τόπο, αλλά και για την προώθηση νομοθεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Γι΄αυτό και ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι ούτε απλή υπόθεση, ούτε ενασχόληση για πλάκα, παρά μόνο για προσφορά.

Στον ενάμιση μήνα που απομένει μέχρι τις κάλπες, ελπίζουμε να δούμε μία άλλη εικόνα από υποψήφιους και κυρίως να ακούσουμε πειστικές προτάσεις και λύσεις για τα πάμπολλα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και τους πολίτες.