Δρουσιώτης: Μιχαλάκης και Σάντη «είχαν κοινό λογαριασμό το 2019, μετρητά σε βαλίτσα με χειρόγραφη σημείωση»

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακάριος Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι ο Μιχαλάκης Χριστοδούλου και γυναίκα με το όνομα Κυριακή είχαν κοινό τραπεζικό λογαριασμό από το 2019.

Ο κ. Δρουσιώτης παρουσιάζει επίσης φωτογραφίες με έναν φάκελο που γράφει «Σάντη, 250.000, από Μιχάλη» και έναν χαρτοφύλακα γεμάτο με δεσμίδες χαρτονομισμάτων.

Στη νέα του ανάρτησή ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρει επίσης ότι ετοιμάζεται να δώσει κατάθεση στις 10:00 το πρωί σήμερα. «Για να τελειώνει αυτή η ιστορία περί πλαστών στοιχείων και ψυχιατρείων», όπως αναφέρει ο ίδιος, παραθέτει εικόνα ενός αρχείου που παρουσιάζει τον φερόμενο κοινό λογαριασμό και τις φωτογραφίες των χρημάτων, τονίζοντας ότι είναι «υποχρεωμένος να τα δημοσιεύσει».

Η ανάρτησή του, έρχεται μετά από δημοσιεύματα στον σημερινό Τύπο που αναφέρουν ότι άτομα που εμπλέκει στην υπόθεση θα τον καταγγείλουν στην Αστυνομία και ζητούν την υποχρεωτική του νοσηλεία.

Αυτούσια η ανάρτησή του:

Καλημέρα,

Ετοιμάζομαι για τη σημερινή κατάθεση, στις 10.00.

Διαβάζω σήμερα στον Τύπο ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους θα με καταγγείλουν στην αστυνομία για πλαστά στοιχεία, και ένας από αυτούς είπε ότι θα ζητήσει και την υποχρεωτική νοσηλεία μου.

Για να τελειώνει αυτή η ιστορία περί πλαστών στοιχείων και ψυχιατρείων, είμαι υποχρεωμένος να δημοσιεύσω αυτά:

Μεταφορά χρημάτων: Michalis Christodoulou & Kyriaki (που την γνώρισε, είπε, το 2020 αλλά φαίνεται ότι είχαν κοινό λογαριασμό το 2019). Ποσό 275.000 ευρώ μέσω εμπορικής εταιρείας.

Μετρητά σε βαλίτσα και χαρτοκιβώτιο, με τη χειρόγραφη σημείωση Σάντη 250.000 Από Μιχάλη

Για να τελειώνει αυτή η… pic.twitter.com/WW5YFpwYwO — MAKARIOS DROUSIOTIS (@makdrou) April 3, 2026

Στην Αστυνομία σήμερα Δρουσιώτης και Χριστοδούλου

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται εντός της ημέρας σε σχέση με τους σοβαρούς ισχυρισμούς και τις αναφορές σε άρθρο του συγγραφέα – δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη. Ο κ. Δρουσιώτης αναμένεται σήμερα να προσέλθει στην Αστυνομία για να καταθέσει σε σχέση με τους ισχυρισμούς του, στους οποίους αναφέρεται σε αδελφότητα, δικαστές, δικηγόρους και πολιτικούς.

Στο αρχηγείο Αστυνομίας έχει συσταθεί ειδικό κλιμάκιο για διερεύνηση όλων των πτυχών που αφορούν τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη. Σε μέλη της ανακριτικής ομάδας που συστάθηκε, σήμερα αναμένεται να καταθέσει ο κ. Δρουσιώτης, πιθανόν, συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του.

Παρά τον σάλο που προκλήθηκε, με όλα τα πρόσωπα τα οποία κατονομάζει να έχουν διαψεύσει τις αναφορές και να κάνουν λόγο για μυθοπλασία και για πλαστά στοιχεία, ο κ. Δρουσιώτης επέμεινε ότι, κατέχει και άλλα τεκμήρια τα οποία επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του και ότι θα τα καταθέσει σε όποια αρχή κάνει τη διερεύνηση.

Σήμερα, αναμένεται επίσης να παρουσιαστεί στο ΤΑΕ Λευκωσίας, ο πρώην Δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου, ο οποίος εμφανίζεται σε πολλές από τις αναφορές του Μ. Δρουσιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», εντός της ημέρας αναμένεται να μεταβεί με μέλη της οικογένειάς του για να προβεί σε καταγγελία κατά του κ. Δρουσιώτη, για δημοσίευση ψευδών στοιχείων, τα οποία σπιλώνουν το όνομά τους.

Στο μεταξύ, ο κ. Χριστοδούλου σε τηλεφωνική του παρέμβαση σε τηλεοπτική εκπομπή στον ALPHA αναφέρθηκε στην κοπέλα την οποία επικαλείται ο κ. Δρουσιώτης. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του κ. Δρουσιώτη, ότι η κοπέλα με το όνομα «Σάντη» είναι το πρόσωπο από το οποίο εξασφάλισε τα στοιχεία που παρουσίασε. Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο γνωρίζει τη «Σάντη», είπε ότι ο ίδιος γνωρίζει τη γυναίκα με κυπριακό όνομα, «Κυριακή για παράδειγμα» και ότι μπήκε στη ζωή του από τον Σεπτέμβριο του 2020, μέχρι το φθινόπωρο του 2021. Ερωτηθείς για το πώς γνώρισε τη «Σάντη», ανέφερε ότι λεπτομέρειες για τον τρόπο της γνωριμίας τους και τον λόγο που μπήκε στην ζωή του, θα δώσει στο πλαίσιο της κατάθεσης που θα δώσει στην Αστυνομία.

«Θα δώσω κατάθεση στην Αστυνομία και για τα μηνύματα που ανταλλάξαμε, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Προσπάθησα να της συμπαρασταθώ σαν πατέρας για κάποια θέματα που δεν είναι για τη δημοσιότητα», ανέφερε.

Σε ερώτηση κατά πόσο, γνωρίζει τους Δημήτρη Παπαδάκη και Μορφάκη Σολωμονίδη ο κ. Χριστοδούλου ήταν κατηγορηματικός: «Δεν αντάλλαξα ούτε καλημέρα μαζί τους». Για τη σχέση του με τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, είπε ότι συνεργάστηκαν στο πλαίσιο δύο ερευνών στις οποίες συμμετείχε, μια για τις Κεντρικές Φυλακές και μια τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Δημήτρης Παπαδάκης σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του Πολίτη, ανέφερε ότι έχει ήδη δώσει το κινητό του σε αναγνωρισμένο δικανικό αναλυτή και εμπειρογνώμονα και το πόρισμα από την εξέταση θα δοθεί για διερεύνηση και σε εμπειρογνώμονες της Αστυνομίας. Σημείωσε επίσης ότι έχει το ίδιο κινητό από το 2019. «Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα να παραδοθεί στον Αρχηγό της Αστυνομίας», υπογράμμισε.