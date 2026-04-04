Η απειλή από την Αδελφότητα Ροδοσταύρων

Οι πρόσφατες καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη έχουν πραγματικά συγκλονίσει το κυπριακό κοινό. Έστω κι αν υποθέσουμε, ότι μόνο οι μισές καταγγελίες ευσταθούν, το κοινό πάλι θα φρίττει, για το μέγεθος της διαφθοράς και το αβυσσαλέο βάθος της. Θα πρέπει επίσης να φρίττει για τη λεγόμενη «αδελφότητα» των Ροδοσταύρων, η οποία - κατά τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου - λειτουργεί και στη Κύπρο. Αν πράγματι είναι αλήθεια αυτά που ισχυρίζεται ο Δρουσιώτης, η Κύπρος διοικείται από ανθρώπους που ανήκουν σε μια αδελφότητα, η οποία κινεί τα νήματα και εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Σε αυτήν την αδελφότητα, σύμφωνα με τον Δρουσσιώτη, έγιναν μέλη, πολιτικοί, δικαστές, δικηγόροι κι άλλοι ισχυροί παράγοντες από Κύπρο και Ελλάδα, που επηρεάζουν κρίσιμες αποφάσεις και υποθέσεις, περιλαμβανομένων τραπεζικών σκανδάλων και διορισμών. Η απλή ύπαρξη αυτής της Αδελφότητας εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή λειτουργία του κράτους δικαίου.

Κατ΄αρχάς, θα΄θελα να τονίσω, ότι ο ακαδημαϊκός κόσμος, εδώ και πολλά χρόνια, έχει κάτω από το μικροσκόπιο του την Αδελφότητα των Ροδοσταύρων - η οποία έχει παγκόσμια εμβέλεια - λόγω του κινδύνου παραβίασης του κράτους δικαίου. Το μέλος αυτής της αδελφότητας που ονομάζεται «Ροδόσταυρος» και ισχυρίζεται ότι κατέχει εσωτερική σοφία που παραδόθηκε από την αρχαιότητα. Το όνομα προέρχεται από το σύμβολο του τάγματος, ένα τριαντάφυλλο σε έναν σταυρό, το οποίο είναι παρόμοιο με το οικογενειακό οικόσημο του Μάρτιν Λούθηρου. Οι Ροδοσταυρικές διδασκαλίες είναι ένας συνδυασμός αποκρυφισμού και άλλων θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών, συμπεριλαμβανομένου του Ερμητισμού, του εβραϊκού μυστικισμού και του χριστιανικού γνωστικισμού. Το κεντρικό χαρακτηριστικό του Ροδοσταυρισμού είναι η πεποίθηση, ότι τα μέλη του διαθέτουν μυστική σοφία.

Η σχέση μεταξύ Μασονισμού (οι όροι Τεκτονισμός, Ελευθεροτεκτονισμός και Μασονία είναι ταυτόσημοι) και Ροδοσταυρισμού είναι ιστορικά στενή, βαθιά και συχνά αλληλένδετη, καθώς και τα δύο κινήματα μοιράζονται εσωτεριστικά, συμβολικά και φιλοσοφικά στοιχεία. Παρεμπιπτόντως, η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί, ότι ο Ροδοσταυρισμός ανήκει στον χώρο του αποκρυφισμού και του εσωτερισμού, διδασκαλίες οι οποίες κρίνονται ασύμβατες με την Ορθόδοξη πίστη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κατατάσσει τον Ροδοσταυρισμό σε παρεμφερείς ομάδες με τη Μασονία, για την οποία υπάρχει επίσημη καταδίκη και απαγόρευση συμμετοχής για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται στοιχεία από τα αρχεία της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, αρκετοί ιεράρχες και κληρικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας φέρονται να είχαν μυηθεί στον Μασονία κατά το παρελθόν. Σε λίστες που έχουν δημοσιοποιηθεί, περιλαμβάνονται επιφανή ονόματα, μεταξύ των οποίων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας : (+1972) και ο επίσης Οικουμενικός Πατριάρχης Βασίλειος Γ΄ (+1929).

Οι ανησυχίες ότι οι Μασόνοι ή οι Ροδόσταυροι παραβιάζουν το κράτος δικαίου, προκύπτουν από αντιλήψεις για αντικρουόμενες πίστεις, ιδιαίτερα όταν τα μέλη κατέχουν θέσεις στο Δικαστικό Σώμα, την Αστυνομία ή τα δημόσια αξιώματα. Για να γίνει κάποιος μέλος, παίρνει όρκο με τελετουργικές διαδικασίες. Ο όρκος περιλαμβάνει τη δέσμευση για αγάπη, υποστήριξη και προστασία των άλλων μελών («Αδελφών»), ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις. Ο όρκος δίνεται πάνω σε ένα ιερό βιβλίο αναγνωρίζοντας μια ανώτερη δύναμη, η οποία αναφέρεται ως «Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος». Το ανησυχητικό είναι, ότι οι ιδιωτικοί όρκοι, η ιεραρχική δομή και οι υποχρεώσεις αμοιβαίας βοήθειας του Τεκτονισμού/ Ροδοσταυρισμού μπορούν να υπερισχύουν της κρατικής δικαιοσύνης και των νομικών καθηκόντων.

Οι έρευνες στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν επισημάνει τις συγκρούσεις μεταξύ του μασονικού όρκου, που δεσμεύει τα μέλη να προστατεύουν το ένα το άλλο και του δικαστικού όρκου να ενεργούν με αμεροληψία και πίστη στο κράτος. Αν δεν προσέξουμε αυτήν την πτυχή, πολύ πιθανό να ξεσπάσει και στη Κύπρο ένα σκάνδαλο τύπου P2 Lodge, που απείλησε άμεσα τη δημοκρατία στην Ιταλία. Το 1971 μια μασονική αδελφότητα υπό την ηγεσία του τρομοκράτη-επιχειρηματία Licio Gelli μετατράπηκε σε μια σκιώδη οργάνωση, που συνωμοτούσε για τον έλεγχο της ιταλικής πολιτικής και οικονομίας. Ο στόχος ήταν η προώθηση δεξιών πολιτικών, την ανατροπή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και την αποτροπή της ανόδου των αριστερών στην εξουσία, συχνά σε συνεργασία με ακροδεξιούς εξτρεμιστές και τη μαφία. Στη λίστα των μελών της P2, η οποία βρέθηκε το 1981, περιλαμβάνονταν πάνω από 900 άτομα, μεταξύ των οποίων εξέχοντες πολιτικοί, στρατιωτικοί διοικητές, επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών, δικαστές, δημοσιογράφοι και τραπεζίτες. Η P2 συνδέθηκε με το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, οικονομικά σκάνδαλα, όπως η χρεοκοπία της Banco Ambrosiano.

Αν και δεν απαγορεύεται στη Κύπρο η συμμετοχή σε μυστικούς, ιεραρχικούς οργανισμούς, πιστεύω μια τέτοια συμμετοχή είναι ασυμβίβαστη με συγκεκριμένες δημόσιες λειτουργίες. Τον Φεβρουάριο του 2026, ένας δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου επικύρωσε μια πολιτική, που απαιτούσε από τους αστυνομικούς να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στις διάφορες αδελφότητες, δηλώνοντας, ότι ήταν απαραίτητο να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού. Θα ήταν ευχής έργον, αν στη Κύπρο υποχρεώνονταν οι υπουργοί, οι βουλευτές, οι δικαστικοί και οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, να δηλώνουν αν είναι μέλη μυστικών οργανώσεων, προκειμένου να διατηρείται η εμπιστοσύνη του κοινού. Αν και οι Ροδόσταυροι/Μασόνοι έχουν γίνει αντικείμενο αδικαιολόγητης παρανοϊκής αντιμετώπισης, η μυστικότητά τους συμβάλλει στην ύπαρξη διαρκών υποψιών.

Συνοπτικά, τα νομικά όργανα στην ΕΕ γενικά δεν έχουν κηρύξει τον Ροδοσταυρισμό ή Τεκτονισμό εγγενώς παράνομο, αλλά έχουν εντοπίσει, ότι η δυνατότητά του να δημιουργήσει "μυστικές" υποχρεώσεις, μπορεί να απειλήσει το κράτος δικαίου, όταν τα μέλη του λειτουργούν εντός του δικαστικού συστήματος, οδηγώντας σε δικαιολογημένες απαιτήσεις για διαφάνεια σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

Οικονομολόγος, κοινωνικός επιστήμονας