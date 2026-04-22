Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η εμπιστοσύνη κτίζεται, δεν εισάγεται

Στην ανακοίνωση της καθόδου πρακτόρων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) στην Κύπρο, οι οποίοι θα συνδράμουν στις έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη», προέβη χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Μια θετική εξέλιξη, θα μπορούσε κανείς να πει, εάν αναλογιστούμε ότι αποτελούσε αίτημα πολλών, από την πρώτη στιγμή των αποκαλύψεων Δρουσιώτη, ο διορισμός ξένων ανακριτών, ώστε να μην μείνει καμιά σκιά ή περιθώρια αμφισβήτησης.

Όμως ο εντιμότατος κ. Πρόεδρος δεν έμεινε μέχρι εδώ. Για μια ακόμη φορά, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής του - διότι υπέρ πάντων η εικόνα, σάμπως και οι πολίτες τρώνε κουτόχορτο - δεν παρέλειψε να πει για την ευθύνη που έχουν ο ίδιος και η κυβέρνησή του ως θεματοφύλακες του Συντάγματος, να αξιοποιούν με θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα διεθνείς συνεργασίες... «Υπάρχει Σύνταγμα, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει κράτος και έχουμε ευθύνη όλοι», είπε, φλυαρώντας, ως συνήθως.

Μα εάν Κύριε Πρόεδρε είχαμε θεσμούς, κράτος και αν ο καθένας αναλάμβανε με σοβαρότητα την ευθύνη που του αναλογεί, θα φτάναμε στο σημείο να ζητούμε τη συνδρομή της Europol ή του FBI στη διερεύνηση αυτής ή οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης; Αν οι πολίτες είχαν εμπιστοσύνη στους θεσμούς θα αναγκαζόσασταν να φέρετε το FBI, όπως φέρατε το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες; Που εν πάση περιπτώσει το πόρισμά τους δημιούργησε ακόμη περισσότερη αμφισβήτηση για τους θεσμούς, δεδομένου ότι κανείς δεν έφταιξε, παρά μόνο δύο «ορφανά» τσιγάρα στο σημείο μηδέν της πυρκαγιάς. Άσε που κανείς δεν είχε την ευθιξία να παραιτηθεί...

Η κυβέρνησή σας στην ουσία εξαναγκάζεται να ζητήσει τη συνδρομή του FBI. Λόγω ακριβώς της πίεσης που αισθάνεται από την έλλειψη εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου, το οποίο με τις συνεχείς γκάφες και τα σκάνδαλα δημιουργεί ακόμη περισσότερο ρήγμα μεταξύ της εξουσίας και των πολιτών. Σαφώς και η κίνησή σας προσδίδει κύρος στη διαδικασία της διερεύνησης «Σάντη», αλλά το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι αν η διεθνής συνεργασία είναι αδυναμία ή εργαλείο. Στη δική μας περίπτωση είναι αδυναμία, δεδομένου ότι έρχεται να υποκαταστήσει τη θεμελιώδη ανάγκη για ισχυρούς, ανεξάρτητους και αυτάρκεις θεσμούς.

Εν κατακλείδι, η εμπιστοσύνη δεν εισάγεται, κτίζεται. Και μιας και θα κάνουν το διατλαντικό ταξίδι οι Αμερικανοί του FBI, Πρόεδρε, θα μπορούσαν κάλλιστα να βοηθήσουν στη διαλεύκανση κι άλλων ανοικτών υποθέσεων που πλήττουν το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, υπονομεύοντας τη δημοκρατία. Μια από αυτές είναι και το videogate που εμπλέκει στενούς σας συνεργάτες και δημιουργεί υπόνοιες σε σχέση με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής σας εκστρατείας.