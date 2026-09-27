Στοχευμένη εκστρατεία της Τροχαίας Πάφου για παραβάσεις χρηστών συσκευών προσωπικής κινητικότητας

Σε στοχευμένη εκστρατεία για την αντιμετώπιση παραβάσεων από χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας προχώρησε σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2026, η Τροχαία Πάφου, σε συνεργασία με μέλος της Ποδηλατικής Αστυνομίας Πάφου και υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Πάφου.

Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ωρών 07:00 και 19:00, εντός της πόλης της Πάφου, και αφορούσε παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας, καθώς και άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας προέκυψαν συνολικά 48 καταγγελίες.

Μεταξύ των παραβάσεων που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται 14 καταγγελίες για χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης. 10 καταγγελίες για χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας χωρίς προστατευτικό κράνος. 4 καταγγελίες που αφορούσαν πρόσωπα τα οποία μετέφεραν αντικείμενα τοποθετημένα στη συσκευή. 1 καταγγελία για χρήση συσκευής εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησης. 1 καταγγελία για μη συμμόρφωση σε φωτεινούς σηματοδότες και ενδείξεις σημάτων τροχαίας. 1 καταγγελία για μη χρήση του κατάλληλου σήματος χεριού από οδηγό συσκευής. 3 καταγγελίες σε ιδιοκτήτες/υπεύθυνους για φύλαξη συσκευών, οι οποίοι δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για αποτροπή χρήσης τους από ανήλικα πρόσωπα κάτω των 17 ετών.

Η Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους με στόχο την οδική ασφάλεια και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.