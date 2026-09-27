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Τουρκία: Παραίτηση - βόμβα στο AKP μετά τις καταγγελίες για χρηματιστηριακά κέρδη εκατομμυρίων

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά ζήτησε από τον Ερντογάν να την απαλλάξει από όλα τα καθήκοντά της, μετά από καταγγελίες της αντιπολίτευσης για συναλλαγές εκατομμυρίων λιρών λίγο πριν από την κρίση που προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στο τουρκικό χρηματιστήριο.

Την παραίτησή της από τα καθήκοντά της ζήτησε η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος AKP, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, μετά από καταγγελία στελέχους της αντιπολίτευσης ότι η ίδια και ο σύζυγός της αποκόμισαν μεγάλο κέρδος από αγοραπωλησίες μετοχών πριν από την κρίση στα επενδυτικά funds της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η Καγιά, η οποία είναι αρμόδια για τις κοινωνικές πολιτικές του κυβερνώντος κόμματος και διετέλεσε υπουργός Οικογένειας από το 2016 έως το 2018, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι ζήτησε από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να την απαλλάξει από όλα τα καθήκοντά της, ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες.

Ο εκπρόσωπος του αντιπολιτευόμενου Yeni Party, Ζεϊνέλ Εμρέ, κατήγγειλε το Σάββατο ότι η Καγιά και ο σύζυγός της, Ιλιάς Καγιά, επένδυσαν συνολικά 163 εκατ. τουρκικές λίρες, περίπου 3,3 εκατ. δολάρια, τον περασμένο Απρίλιο, κυρίως σε μετοχές της ναυπηγικής εταιρείας Ozata Denizcilik.

Κατά τον ίδιο, από τη μετέπειτα πώληση των μετοχών εισέπραξαν περίπου 2,17 δις λίρες, ή 44 εκατ. δολάρια, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι ο χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές εγείρει ερωτήματα.

Οι μετοχές της Ozata Denizcilik διαπραγματεύονταν γύρω στις 220 λίρες στις αρχές Απριλίου και εκτοξεύθηκαν στις 4.980 λίρες στις 15 Σεπτεμβρίου. Μία ημέρα αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου, ξέσπασε αναταραχή στον κλάδο των τουρκικών επενδυτικών funds, καθώς υποψίες για χειραγώγηση των τιμών μετοχών με χαμηλό όγκο συναλλαγών προκάλεσαν κρίση ρευστότητας και απότομη πτώση των τιμών.

Η Καγιά, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι θεωρεί αναγκαίο να αναλάβει την πολιτική ευθύνη όσο οι ισχυρισμοί διερευνώνται και για τον λόγο αυτό ζήτησε από τον Ερντογάν να την απαλλάξει από όλες τις θέσεις που κατέχει. Δεν τοποθετήθηκε, ωστόσο, επί της ουσίας των συγκεκριμένων καταγγελιών.

Οι τουρκικές αρχές είχαν λάβει μέτρα την περασμένη εβδομάδα για τη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αφού ορισμένα επενδυτικά funds δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν σε αιτήματα ανάληψης χρημάτων από σχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές.

Στο μεταξύ, η Ozata Denizcilik ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρός της, Οζντεμίρ Ατασεβέν, και ο αντιπρόεδρός της, Γκιοκχάν Ατασεβέν, έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κρίση των funds.

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