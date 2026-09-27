«Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά»: Τι δήλωσε ο Τραμπ για τους πέντε συλληφθέντες στη RAF Fairford

Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford στη νοτιοδυτική Αγγλία σκόπευαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά», δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι πέντε συλληφθέντες βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις βρετανικές και τις αμερικανικές αρχές.

«Πέντε πολύ κακοί άνθρωποι συνελήφθησαν», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά».

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η βρετανική αστυνομία έλαβε πληροφορίες για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη RAF Fairford, βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες και την τρομοκρατία, ενώ στο σημείο κλήθηκαν πυροτεχνουργοί του βρετανικού στρατού για να εξετάσουν τα οχήματα.

Η αστυνομία είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα την επιχείρηση «μείζον περιστατικό», προχωρώντας στη δημιουργία ζώνης ασφαλείας γύρω από τα ύποπτα οχήματα και στην απομάκρυνση κατοίκων από γειτονικά σπίτια.

Μέχρι τις δηλώσεις Τραμπ, οι βρετανικές αρχές δεν είχαν ανακοινώσει ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν συγκεκριμένη επίθεση εναντίον της RAF Fairford. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, με τη συμμετοχή της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής.