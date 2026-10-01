Πρωταράς: Μάχη για την ζωή του δίνει 54χρονος μοτοσικλετιστής - Νοσηλεύεται και η 49χρονη συνεπιβάτιδά του

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 54χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο – Πρωταρά. Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ενώ η 49χρονη συνεπιβάτιδά του υπέστη κάταγμα κνήμης και κρατήθηκε για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται 54χρονος, έπειτα από οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, «ενώ ο 54χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο – Πρωταρά, έχοντας ως συνεπιβάτη 49χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, έχασε τον έλεγχό της με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πεζοδρόμιο και να ανατραπεί».

Αναφέρεται ότι «οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς, η 49χρονη υπέστη κάταγμα κνήμης και κρατήθηκε για νοσηλεία. Ο 54χρονος φέρει υπαραχνοειδή αιμορραγία, διάφορες κακώσεις και κατάγματα και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με την κατάσταση του να θεωρείται κρίσιμη».

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.