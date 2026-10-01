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Δράση της Αστυνομίας για πάταξη του ηλεκτρονικού τζόγου

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ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας της Αστυνομίας για πάταξη του φαινομένου του ηλεκτρονικού τζόγου, μέλη του ΟΠΕ Πάφου, διενήργησαν χθες το απόγευμα έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος, σε υποστατικό στην Πάφο ιδιοκτησία 35χρονου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε στην παρουσία του 35χρονου ιδιοκτήτη, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά εννέα πύργοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών καζίνου και άλλα αντικείμενα. 

Ο 35χρονος ιδιοκτήτης του υποστατικού κλήθηκε για να παρουσιαστεί στα γραφεία του ΤΑΕ Πάφου για τα περαιτέρω, ενώ οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παραλήφθηκαν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις.

Εντός του υποστατικού, βρίσκονταν δύο πρόσωπα, εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικά εντάλματα προστίμων. Αυτοί συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου όπου ήρθαν σε διακανονισμό των εκκρεμοτήτων τους και αφέθηκαν ελεύθεροι

Το ΤΑΕ Πάφου σε συνεργασία με τον ΟΠΕ Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

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