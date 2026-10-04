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Δύο οδηγοί πιάστηκαν με υπερβολική ποσότητα αλκοόλης – 131μg και 79μg στο αλκοτέστ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στους δύο οδηγούς επιδόθηκε εγγυητήριο έγγραφο για να παρουσιαστούν αύριο το πρωί ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων Λάρνακας και Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση.

Δύο οδηγοί εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε Λάρνακα και Λευκωσία, να οδηγούν με ποσότητα αλκοόλης 131μg και 79μg αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια τροχονομικών έλεγχων, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που κινείτο στη λεωφόρο Ανεξαρτησίας στο Αλεθρικό.

Οδηγός ήταν 45χρονος ο οποίος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ με τελική ένδειξη 131μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Επίσης, στην επαρχία Λευκωσίας, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λευκωσία, το οποίο οδηγείτο από 24χρονο.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ με τελική ένδειξη 79μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Στους δύο οδηγούς επιδόθηκε εγγυητήριο έγγραφο για να παρουσιαστούν αύριο το πρωί ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων Λάρνακας και Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση.

Επίσης, 21χρονος στη Λευκωσία, συνελήφθη για άρνηση παροχής δείγματος εκπνοής κατά τη διάρκεια έλεγχου αλκοτέστ.

Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος αφού προηγουμένως του επιδόθηκε εγγυητήριο έγγραφο για να παρουσιαστεί αύριο το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση.

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