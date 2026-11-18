Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο ανταποκρίθηκαν όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και πυροσβεστικό όχημα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου».

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της. Προηγουμένως, το όχημα είχε προσκρούσει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Η οδηγός παγιδεύτηκε στο όχημα και απεγκλωβίστηκε από τη διασωστική ομάδα με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού. Ακολούθως παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου, για μεταφορά στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ