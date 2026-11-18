Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού οδηγήθηκαν το πρωί οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι, οι οποίοι αναφέρονται ως κατηγορούμενοι 4, 5 και 6.

Εκκρεμεί η κατάθεση τεκμηρίων που αμφισβητούνται από την υπεράσπιση. Όπως υπέδειξε, ενδέχεται να χρειαστεί δίκη εντός δίκης, εάν η κατηγορούσα Αρχή επιμείνει στην κατάθεσή τους.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ακούστηκε η πρώτη ένσταση δικηγόρου υπεράσπισης. Η ένσταση αφορούσε, όπως αναφέρθηκε, παράνομη είσοδο της Αστυνομίας στην οικία του τέταρτου κατηγορούμενου, καθώς το ένταλμα έρευνας αναγραφόταν με λανθασμένο αριθμό οικίας, καθώς και κατάσχεση τεκμηρίων πέραν όσων αναφέρονταν στο ένταλμα.

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι το δικαστήριο έχει καθήκον να διασφαλίσει τη νομιμότητα της εκτέλεσης του εντάλματος και της κατάσχεσης των τεκμηρίων, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό μαρτυρικό υλικό που αποκτήθηκε παράνομα.

Η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε χρόνο για να απαντήσει στην πρώτη ένσταση σχετικά με τα τεκμήρια που αμφισβητούνται. Το δικαστήριο όρισε τη συνέχιση της διαδικασίας για τις 30 Νοεμβρίου, στις 11:00, και ακύρωσε την αυριανή ημερομηνία που είχε οριστεί σε προηγούμενο στάδιο.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, καθώς και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών. Παραμένουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.

Πηγή: ΚΥΠΕ