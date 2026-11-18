Συγκεκριμένα, γύρω στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης συνελήφθη άνδρας ηλικίας 57 ετών, βάσει δικαστικού εντάλματος, μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.

Για τις ίδιες υποθέσεις είχε συλληφθεί στις 14 Νοεμβρίου 55χρονος, ο οποίος τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση, ενώ τα ξημερώματα της Τετάρτης συνελήφθη και 44χρονος, ο οποίος τελεί υπό εξαήμερη κράτηση, βάσει δικαστικού διατάγματος.

Ο 57χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί την Πέμπτη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για αίτηση έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του.

Τις εξετάσεις για τις δύο υποθέσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λάρνακας.