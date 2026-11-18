Στην τρίτη σύλληψη για δύο υποθέσεις εμπρησμών οχημάτων, που διαπράχθηκαν την 1η και τη 12η Νοεμβρίου 2026 στην επαρχία Λάρνακας, προχώρησε η Αστυνομία.
Νέα σύλληψη για τους εμπρησμούς οχημάτων στη Λάρνακα - Στο Δικαστήριο 57χρονος
Στην τρίτη σύλληψη για δύο υποθέσεις εμπρησμών οχημάτων που διαπράχθηκαν την 1η και τη 12η Νοεμβρίου στην επαρχία Λάρνακας προχώρησε η Αστυνομία. Πρόκειται για 57χρονο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ενώ για τις ίδιες υποθέσεις τελούν ήδη υπό κράτηση δύο άνδρες, ηλικίας 44 και 55 ετών
Συγκεκριμένα, γύρω στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης συνελήφθη άνδρας ηλικίας 57 ετών, βάσει δικαστικού εντάλματος, μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.
Για τις ίδιες υποθέσεις είχε συλληφθεί στις 14 Νοεμβρίου 55χρονος, ο οποίος τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση, ενώ τα ξημερώματα της Τετάρτης συνελήφθη και 44χρονος, ο οποίος τελεί υπό εξαήμερη κράτηση, βάσει δικαστικού διατάγματος.
Ο 57χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί την Πέμπτη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για αίτηση έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του.
Τις εξετάσεις για τις δύο υποθέσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λάρνακας.
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