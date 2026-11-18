Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) για τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία.

Από τους 80 συλληφθέντες, οι 15 προγραμματίζεται να απελαθούν εντός της ημέρας, ενώ οι υπόλοιποι 65 τέθηκαν υπό κράτηση. Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, αναμένεται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής και επαναπατρισμού τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν επαναπατριστεί συνολικά 8.620 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω διαδικασιών αναγκαστικής και εθελούσιας επιστροφής.