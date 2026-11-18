Στη σύλληψη 80 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.
Λεμεσός και Πάφος: 80 συλλήψεις για παράνομη διαμονή - Στους 8.620 οι επαναπατρισμοί
Στη σύλληψη 80 υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Λεμεσό και Πάφο. Δεκαπέντε αναμένεται να απελαθούν εντός της ημέρας, ενώ οι υπόλοιποι 65 τέθηκαν υπό κράτηση
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) για τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία.
Από τους 80 συλληφθέντες, οι 15 προγραμματίζεται να απελαθούν εντός της ημέρας, ενώ οι υπόλοιποι 65 τέθηκαν υπό κράτηση. Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, αναμένεται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής και επαναπατρισμού τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν επαναπατριστεί συνολικά 8.620 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω διαδικασιών αναγκαστικής και εθελούσιας επιστροφής.
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