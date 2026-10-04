Πάφος: Πυρκαγιά σε δύο εστίες μεταξύ Νατάς και Αναρίτας – Επιτυχής διάσωση σκύλου από γκρεμό στον Κάθηκα

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πόλης και Επαρχίας Πάφου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των κοινοτήτων Νατάς και Αναρίτας.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύο εστίες.

Η πρώτη αφορούσε έκταση περίπου τεσσάρων δεκαρίων και η δεύτερη περίπου τριών δεκαρίων, με την καύσιμη ύλη να αποτελείται κυρίως από ξηρά χόρτα και αποκάλαμα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών και μία φορητή μονάδα πυρόσβεσης της Υπηρεσίας Θήρας.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Την ίδια ώρα, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου ανταποκρίθηκε με ομάδα και όχημα διάσωσης σε ξεχωριστό περιστατικό στην περιοχή της κοινότητας Κάθηκα, για τη διάσωση σκύλου που είχε εγκλωβιστεί σε γκρεμό.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του ζώου, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση διάσωσης.