Ενημερωτική εκστρατεία πραγματοποίησαν το Σάββατο μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Πάφου, με στόχο την πρόληψη της εγκληματικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο της δράσης, αστυνομικοί βρέθηκαν κοντά στους πολίτες και ήρθαν σε άμεση επαφή με καταστηματάρχες και κατοίκους, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για την προστασία των περιουσιών τους από διαρρήξεις και κλοπές.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό, ενώ οι αστυνομικοί συνομίλησαν με πολίτες, ενημερώνοντάς τους για βασικά μέτρα πρόληψης και ασφάλειας που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία της περιουσίας τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου 100 άτομα ενημερώθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Η δράση εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Κοινοτικής Αστυνόμευσης για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών, με βασικό μήνυμα ότι η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη προστασία.

Η παρουσία των αστυνομικών στην τοπική κοινωνία αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην άμεση ενημέρωση των πολιτών και στην καλλιέργεια μιας σχέσης συνεργασίας για την αντιμετώπιση και πρόληψη της εγκληματικότητας,καταλήγει σε σχετική της ανακοίνωση η Αστυνομία.