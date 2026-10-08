Τη δημιουργία «κόκκινου κουμπιού» που θα ειδοποιεί άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση επίθεσης κατά διανομέα εισηγήθηκε στις εταιρείες που διαχειρίζονται πλατφόρμες διανομής ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής.
Επιθέσεις σε διανομείς: «Κόκκινο κουμπί» εισηγείται ο Φυτιρής, εξετάζεται εμπλοκή ναρκωτικών - «Δεν ξέρουμε πού να βάλουμε τους κρατούμενους»
Ο Κώστας Φυτιρής εισηγήθηκε στις εταιρείες διανομής τη δημιουργία κουμπιού έκτακτης ανάγκης, ώστε οι διανομείς να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, στο περιθώριο συνάντησης με το προσωπικό του Υπουργείου, της Αστυνομίας, των Φυλακών και της Πυροσβεστικής, ο κ. Φυτιρής αναφέρθηκε στις επιθέσεις εναντίον διανομέων. Είπε ότι, μετά από σύσκεψη με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τις πλατφόρμες, διαπιστώθηκε πως υπάρχουν και ανεξάρτητοι διανομείς, οι οποίοι έχουν αρκετά χρήματα πάνω τους. «Τις περισσότερες φορές εκτιμώ ότι είναι ληστεία και όχι ρατσιστικά τα κίνητρα», ανέφερε.
Ο Υπουργός σημείωσε ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει αστυνομικός παντού και είπε πως το Υπουργείο εισηγήθηκε στις εταιρείες την εφαρμογή «κόκκινου κουμπιού». Όπως ανέφερε, η υλοποίηση θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα, εφόσον συμφωνήσουν οι εταιρείες, ώστε ο διανομέας να μπορεί να πατά το κουμπί και η Αστυνομία να ανταποκρίνεται σε ελάχιστο χρόνο. Πρόσθεσε ότι απαιτείται και έγκαιρη ενημέρωση από τα θύματα.
Ερωτηθείς αν πίσω από τις επιθέσεις ενδέχεται να βρίσκεται διακίνηση ναρκωτικών, απάντησε ότι το ενδεχόμενο διερευνάται. Ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα έγιναν πολλές συλλήψεις, σε σημείο που «δεν ξέρουμε πού να βάλουμε τους κρατούμενους».
«Έχουν γίνει συλλήψεις, έχουν εξαρθρωθεί κυκλώματα, δημιουργούνται άλλα, είτε μεμονωμένα είτε οργανωμένα, αλλά η δουλειά μας είναι να κυνηγάμε συνέχεια. Και να χτυπάμε το κακό στη ρίζα», είπε.
Σε ερώτηση αν υπάρχουν αποδείξεις για συμμετοχή διανομέων στα κυκλώματα, ο κ. Φυτιρής είπε ότι κάποιοι διανομείς μπορεί να γίνουν όργανα, να είναι τα «χέρια» ενός δικτύου. «Ο ρόλος μας είναι να κυνηγάμε από τα χέρια μέχρι το κεφάλι», ανέφερε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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