Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα σε σχέση με υπόθεση ρίψης πυροβολισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Πάφου.
Πάφος: Συνελήφθη 30χρονος για τον πυροβολισμό στο κέντρο – Παρουσιάστηκε στην Αστυνομία με τον δικηγόρο του
Ο πυροβολισμός σημειώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα – Πιστόλι εντοπίστηκε μέσα σε ανθώνα και κάλυκας σε κοντινή απόσταση – Συνεχίζονται οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 2 τα ξημερώματα σήμερα λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμού σε περιοχή στο κέντρο της Πάφου.
Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εντόπισαν, μέσα σε ανθώνα, ένα πιστόλι. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε επίσης ένας κάλυκας.
Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας, ενώ το πρωί διενεργήθηκαν περαιτέρω εξετάσεις και έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Στο πλαίσιο των ερευνών, 30χρονος μετέβη στα γραφεία του ΤΑΕ Πάφου συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, όπου και συνελήφθη.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τα μέλη του ΤΑΕ Πάφου να διερευνούν την υπόθεση και να αναζητούν στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της ρίψης του πυροβολισμού.
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