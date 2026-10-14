ΤΑΚΑΤΑ: 16 μήνες μετά έφτασε ο φάκελος στον Γενικό Εισαγγελέα - Θα εξετάσει για ποινικές διώξεις

Στη Νομική Υπηρεσία διαβιβάστηκε για μελέτη και οδηγίες ο φάκελος που αφορά την υπόθεση των αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ, σύμφωνα με την Αστυνομία.
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Η Αστυνομία ολοκλήρωσε τη διερεύνηση και διαβίβασε πρόσφατα τον φάκελο για μελέτη και οδηγίες, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.
Εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η Αστυνομία έχει συμπληρώσει τον φάκελο και τον διαβίβασε πρόσφατα στη Νομική Υπηρεσία.
Σε ερώτηση κατά πόσο από τη διερεύνηση προκύπτουν ποινικά αδικήματα, ο εκπρόσωπος είπε ότι αυτό θα εξεταστεί από τη Νομική Υπηρεσία.
Η ιστοσελίδα Reporter μετέδωσε την είδηση ως πληροφορία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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