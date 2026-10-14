ΤΑΚΑΤΑ: 16 μήνες μετά έφτασε ο φάκελος στον Γενικό Εισαγγελέα - Θα εξετάσει για ποινικές διώξεις

Εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η Αστυνομία έχει συμπληρώσει τον φάκελο και τον διαβίβασε πρόσφατα στη Νομική Υπηρεσία.

Σε ερώτηση κατά πόσο από τη διερεύνηση προκύπτουν ποινικά αδικήματα, ο εκπρόσωπος είπε ότι αυτό θα εξεταστεί από τη Νομική Υπηρεσία.

Η ιστοσελίδα Reporter μετέδωσε την είδηση ως πληροφορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ