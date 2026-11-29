Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 22 και 23 ετών, προχώρησε το απόγευμα της Κυριακής (29/11) η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης και τραυματισμού 23χρονου στην επαρχία Λεμεσού.
Άγρια επίθεση σε 23χρονο στη Λεμεσό: Τον χτύπησαν με επιθετικά όργανα – Εντοπίστηκε μπαλτάς στη σκηνή, δύο συλλήψεις
Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με τον νεαρό να τραυματίζεται στο κεφάλι – Συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 22 και 23 ετών, ενώ οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμό προσώπου. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο, όπου από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, λίγα λεπτά νωρίτερα, αριθμός προσώπων είχε επιτεθεί στον 23χρονο, χτυπώντας τον με επιθετικά όργανα σε διάφορα μέρη του σώματός του.
Στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο ένας μπαλτάς.
Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον ενός 22χρονου και ενός 23χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής και τέθηκαν υπό κράτηση.
Εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, του τραυματισμού και της παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικών οργάνων.
Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.
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