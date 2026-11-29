Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιχειρήσεις περιλάμβαναν οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Οι συλλήψεις αφορούσαν αδικήματα όπως παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας και άρνηση παροχής δείγματος σε έλεγχο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 748 οχήματα και ελέγχθηκαν 958 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, έγιναν 35 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 30 καταγγελίες.

Στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων καταγράφηκαν 239 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, ενώ διερευνώνται επτά υποθέσεις τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 14 οχήματα.

Από τις τροχαίες καταγγελίες, οι 132 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης διενεργήθηκαν 594 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 24 καταγγελίες οδηγών. Έγιναν επίσης δύο έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, με αρνητική ένδειξη.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ