Στόχος ληστείας έγιναν το βράδυ του Σαββάτου δύο 26χρονοι στην περιοχή της Μέσα Γειτονιάς στη Λεμεσό, με τον έναν να καταλήγει στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση με μαχαίρι.
Λεμεσός: Κουκουλοφόρος φέρεται να μαχαίρωσε 26χρονο στο πρόσωπο - Άγνωστοι επιτέθηκαν σε δύο νεαρούς και τους λήστεψαν
Τρία πρόσωπα αποβιβάστηκαν από αυτοκίνητο και επιτέθηκαν στους δύο 26χρονους στη Μέσα Γειτονιά
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν οι δύο νεαροί στην Αστυνομία λίγο μετά τις 21:30, ενώ επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα τους. Τρία πρόσωπα αποβιβάστηκαν από το όχημα και τους επιτέθηκαν, απαιτώντας να τους παραδώσουν χρήματα.
Ένας από τους φερόμενους δράστες, ο οποίος φορούσε κουκούλα, επιτέθηκε με μαχαίρι στον έναν 26χρονο, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο.
Ακολούθως, οι δράστες φέρονται να άρπαξαν τα προστατευτικά κράνη των δύο νεαρών και το κλειδί της μοτοσικλέτας τους, προτού τραπούν σε φυγή.
Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικό τραύμα στο αριστερό άνω βλέφαρο.
Ο 26χρονος έτυχε περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.
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