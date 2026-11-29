Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν οι δύο νεαροί στην Αστυνομία λίγο μετά τις 21:30, ενώ επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα τους. Τρία πρόσωπα αποβιβάστηκαν από το όχημα και τους επιτέθηκαν, απαιτώντας να τους παραδώσουν χρήματα.

Ένας από τους φερόμενους δράστες, ο οποίος φορούσε κουκούλα, επιτέθηκε με μαχαίρι στον έναν 26χρονο, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο.

Ακολούθως, οι δράστες φέρονται να άρπαξαν τα προστατευτικά κράνη των δύο νεαρών και το κλειδί της μοτοσικλέτας τους, προτού τραπούν σε φυγή.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικό τραύμα στο αριστερό άνω βλέφαρο.

Ο 26χρονος έτυχε περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.