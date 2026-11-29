Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11:00 το πρωί, μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού αντιλήφθηκαν σε δρόμο της επαρχίας Λευκωσίας όχημα χωρίς πινακίδες εγγραφής, από το οποίο προεξείχαν σιδερένιοι σωλήνες.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας αλόγιστα και επικίνδυνα, μέχρι την ακινητοποίηση του οχήματος.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο 23χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό ασφάλισης και άδεια κυκλοφορίας, ενώ το αυτοκίνητο ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν συνολικά 35 σιδερένιοι σωλήνες και βάσεις σκαλωσιάς που χρησιμοποιούνται σε οικοδομές. Ο 23χρονος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για τη νόμιμη κατοχή τους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι εναντίον του νεαρού εκκρεμούσαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης για υποθέσεις κλοπής μοτοσικλετών, οι οποίες είχαν καταγγελθεί στην Αστυνομία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο 23χρονος επανασυνελήφθη δυνάμει των ενταλμάτων και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμειας.