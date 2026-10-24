Στο κελί για 8 μέρες ο 19χρονος για τα 28 κιλά κάνναβης - Είχαν βρεθεί στις αποσκευές του

Όπως ανέφερε χθες το Τμήμα Τελωνείων, λειτουργοί του αεροδρομίου έλεγξαν τις αποσκευές του νεαρού, ο οποίος είχε φτάσει στην Κύπρο από την Ταϊλάνδη μέσω Ντουμπάι. Ο έλεγχος έγινε έπειτα από αξιολόγηση πληροφορίας που είχε ληφθεί στο Αρχιτελωνείο σχετικά με ενδεχόμενη μεταφορά ναρκωτικών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υποψίες ενισχύθηκαν κατά τον πρώτο ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο των δύο μεγάλων αποσκευών. Στον φυσικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν 26 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους περίπου 28 κιλών.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκαν στη Δ.Α.Ο.Ε.-ΥΚΑΝ.