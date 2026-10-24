Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η περιβαλλοντική εκστρατεία καθαριότητας στη Χλώρακα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σημασία του εθελοντισμού, της συνεργασίας και της συλλογικής ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Πολιτιστικός–Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.) σε γραπτή του ανακοίνωση, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση και την επιτυχία της πρωτοβουλίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ομάδα Paphos CLEANUP – Justine Wintz, στους ξένους συμπολίτες που συμμετείχαν ενεργά, καθώς και στην Εσπερινή Σχολή ΕΣΤΕΕ Πάφου.
Χλώρακα: Μήνυμα εθελοντισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσα από εκστρατεία καθαριότητας
Η συμμετοχή εθελοντών και φορέων ανέδειξε, προσθέτει τη δύναμη της συνεργασίας και επιβεβαίωσε ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων. Μέσα από οργανωμένες δράσεις και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, σημειώνει μπορούν να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη διατήρηση ενός καθαρότερου και πιο βιώσιμου περιβάλλοντος.
Η πρωτοβουλία του Π.Π.Ο.Χ. στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα περιβαλλοντικής συνείδησης και κοινωνικής προσφοράς, ενθαρρύνοντας περισσότερους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε ανάλογες δράσεις προς όφελος της Χλώρακας και της ευρύτερης περιοχής της Πάφου, καταλήγει η ανακοίνωση.
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