Χλώρακα: Μήνυμα εθελοντισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσα από εκστρατεία καθαριότητας

Η συμμετοχή εθελοντών και φορέων ανέδειξε, προσθέτει τη δύναμη της συνεργασίας και επιβεβαίωσε ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων. Μέσα από οργανωμένες δράσεις και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, σημειώνει μπορούν να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη διατήρηση ενός καθαρότερου και πιο βιώσιμου περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία του Π.Π.Ο.Χ. στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα περιβαλλοντικής συνείδησης και κοινωνικής προσφοράς, ενθαρρύνοντας περισσότερους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε ανάλογες δράσεις προς όφελος της Χλώρακας και της ευρύτερης περιοχής της Πάφου, καταλήγει η ανακοίνωση.