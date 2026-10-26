«Βροχή» τα εξώδικα για πατίνια και ποδήλατα: 608 καταγγελίες σε μόλις μία εβδομάδα

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, οι έλεγχοι εντάσσονταν σε εβδομάδα ενημέρωσης και ελέγχων με έμφαση στη χρήση Σ.Π.Κ. και ποδηλάτων. Από τις συνολικά 608 καταγγελίες, οι 534 αφορούσαν χρήστες Σ.Π.Κ. και οι 74 ποδηλάτες.

Οι 168 καταγγελίες αφορούσαν παράλειψη χρήσης προστατευτικού κράνους: 133 σε χρήστες Σ.Π.Κ. και 35 σε ποδηλάτες. Επιπλέον, έγιναν 120 καταγγελίες σε χρήστες Σ.Π.Κ. για παράλειψη χρήσης φωσφορούχου γιλέκου και 230 για διακίνηση σε σημεία του οδικού δικτύου όπου η χρήση των συσκευών απαγορεύεται. Άλλες 33 καταγγελίες αφορούσαν ποδηλασία χωρίς αναμμένο φανάρι.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι συνεχίζει καθημερινά τους τροχονομικούς ελέγχους, όλο το εικοσιτετράωρο, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Κύπρου. Όπως σημειώνει, στόχος είναι η καλλιέργεια οδικής συνείδησης και σωστής συμπεριφοράς από όλους τους χρήστες των δρόμων, η πρόληψη των οδικών συγκρούσεων και η ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.

Πηγή: ΚΥΠΕ