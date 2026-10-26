Σε 608 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις από χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας (Σ.Π.Κ.) και ποδηλάτες προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου.
«Βροχή» τα εξώδικα για πατίνια και ποδήλατα: 608 καταγγελίες σε μόλις μία εβδομάδα
Στους ελέγχους της Αστυνομίας, που πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου, καταγράφηκαν 534 παραβάσεις από χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας και 74 από ποδηλάτες.
Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, οι έλεγχοι εντάσσονταν σε εβδομάδα ενημέρωσης και ελέγχων με έμφαση στη χρήση Σ.Π.Κ. και ποδηλάτων. Από τις συνολικά 608 καταγγελίες, οι 534 αφορούσαν χρήστες Σ.Π.Κ. και οι 74 ποδηλάτες.
Οι 168 καταγγελίες αφορούσαν παράλειψη χρήσης προστατευτικού κράνους: 133 σε χρήστες Σ.Π.Κ. και 35 σε ποδηλάτες. Επιπλέον, έγιναν 120 καταγγελίες σε χρήστες Σ.Π.Κ. για παράλειψη χρήσης φωσφορούχου γιλέκου και 230 για διακίνηση σε σημεία του οδικού δικτύου όπου η χρήση των συσκευών απαγορεύεται. Άλλες 33 καταγγελίες αφορούσαν ποδηλασία χωρίς αναμμένο φανάρι.
Η Αστυνομία αναφέρει ότι συνεχίζει καθημερινά τους τροχονομικούς ελέγχους, όλο το εικοσιτετράωρο, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Κύπρου. Όπως σημειώνει, στόχος είναι η καλλιέργεια οδικής συνείδησης και σωστής συμπεριφοράς από όλους τους χρήστες των δρόμων, η πρόληψη των οδικών συγκρούσεων και η ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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