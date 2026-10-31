Νέα επίθεση κατά διανομέα στη Λεμεσό: Του πέταξαν αντικείμενο ενώ οδηγούσε και υπέστη κάταγμα στη μύτη

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος στην Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:30 το βράδυ της Παρασκευής, όταν κινείτο με τη μοτοσικλέτα του σε δρόμο της πόλης. Όπως ανέφερε, το αντικείμενο ρίχθηκε εναντίον του από παρακείμενο δρόμο, όπου βρισκόταν ομάδα νεαρών προσώπων, και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Ο 22χρονος μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα ρινικού οστού και θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Μετά την καταγγελία, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και διενήργησαν εξετάσεις. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.