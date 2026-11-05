Πέντε συλλήψεις σε παγκύπριους αστυνομικούς ελέγχους

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 495 οδηγοί και 122 επιβάτες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 23 έλεγχοι υποστατικών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Οι τροχονομικοί έλεγχοι οδήγησαν σε 278 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, ενώ διερευνώνται έξι υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων. Από τις καταγγελίες, οι 125 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των εξετάσεων κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Διενεργήθηκαν επίσης 201 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες. Έγινε και ένας έλεγχος νάρκοτεστ, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ