Πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν χθες βράδυ σε παγκύπριους ελέγχους της Αστυνομίας, για αδικήματα που περιλαμβάνουν την παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, την παράνομη κατοχή ναρκωτικών και εκκρεμή εντάλματα προστίμου.
Πέντε συλλήψεις σε παγκύπριους αστυνομικούς ελέγχους
Πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα, ενώ στους ελέγχους της Αστυνομίας καταγράφηκαν 278 τροχαίες καταγγελίες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 495 οδηγοί και 122 επιβάτες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 23 έλεγχοι υποστατικών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
Οι τροχονομικοί έλεγχοι οδήγησαν σε 278 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, ενώ διερευνώνται έξι υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων. Από τις καταγγελίες, οι 125 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των εξετάσεων κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.
Διενεργήθηκαν επίσης 201 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες. Έγινε και ένας έλεγχος νάρκοτεστ, με αρνητικό αποτέλεσμα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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