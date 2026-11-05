Σε χειροπέδες κατέληξε 69χρονος αλλοδαπός στην Πάφο, ο οποίος μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας οδηγώντας το αυτοκίνητό του, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλης.
Πήγε μεθυσμένος στην Αστυνομία με το αυτοκίνητό του και συνελήφθη - Ο 69χρονος είχε κληθεί στον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας για σκοπούς διερεύνησης
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η ένδειξη ανήλθε στα 100 μικρογραμμάρια αλκοόλης ανά 100 χιλιοστόλιτρα εκπνοής, ενώ στην τελική εξέταση καταγράφηκαν 86 μικρογραμμάρια, ποσότητα που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, γύρω στις 17:20. Ο 69χρονος είχε κληθεί στον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας για σκοπούς διερεύνησης παραπόνου που είχε υποβληθεί εναντίον του και αφορούσε πρόκληση ενόχλησης.
Ο άνδρας έφθασε στον σταθμό οδηγώντας το αυτοκίνητό του και το στάθμευσε στον χώρο στάθμευσης της Αστυνομίας. Κατά την παρουσία του στον σταθμό, μέλη της Αστυνομίας αντιλήφθηκαν ότι ανέδιδε έντονη οσμή αλκοόλης και προχώρησαν σε έλεγχο.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η ένδειξη ανήλθε στα 100 μικρογραμμάρια αλκοόλης ανά 100 χιλιοστόλιτρα εκπνοής, ενώ στην τελική εξέταση καταγράφηκαν 86 μικρογραμμάρια, ποσότητα που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.
Ο 69χρονος συνελήφθη για την υπόθεση και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ενώπιον του Δικαστηρίου.
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