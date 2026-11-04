Υπόθεση Στυλιανού: Η συνδετική λειτουργός βασιζόταν σε πληροφορίες εκπαιδευτικών

Η Α.Θ. είχε υπηρετήσει ως συνδετική λειτουργός στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, όπου φοιτούσε ο Στυλιανός. Αντεξετάστηκε από τους δικηγόρους του πατέρα και της μητέρας του παιδιού, Κωνσταντίνο Καζατζή και Άγγελο Ιωάννου, αντίστοιχα.

Απαντώντας στον κ. Ιωάννου, εξήγησε ότι καθήκον της ήταν να συντονίζει την πολυθεματική ομάδα και να συγκεντρώνει τα αρμόδια πρόσωπα, ώστε το καθένα να προχωρεί στις δικές του ενέργειες. Διευκρίνισε ότι δεν ενημερωνόταν απευθείας από τον Στυλιανό, αλλά λάμβανε πληροφορίες από συναδέλφους της.

Ερωτηθείσα αν είχε προσωπική γνώση των περιστατικών, απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε: «Δεν είχα λόγο να αμφισβητήσω τους συναδέλφους μου». Είπε επίσης ότι δεν είχε δει ποτέ τον Στυλιανό στεναχωρημένο και συμφώνησε ότι οι αξιολογήσεις της στηρίζονταν σε πληροφορίες τρίτων.

Η αντεξέταση αφορούσε και την επικοινωνία της με τη μητέρα του παιδιού. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η μητέρα φέρεται να της είχε αναφέρει περιστατικά βίας ενώπιον των παιδιών. Η ίδια είπε ότι τη συμβούλευσε να απευθυνθεί στην Αστυνομία και ενημέρωσε το Γραφείο Ευημερίας, ώστε να διερευνηθεί το ζήτημα.

Για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, ανέφερε ότι εκπαιδευτικοί κινητοποιούνταν επανειλημμένα για να καλύψουν ανάγκες της, όπως τρόφιμα και ρουχισμό. Πρόσθεσε ότι είχε γίνει εισήγηση να υποβληθεί αίτηση για δημόσιο βοήθημα, αλλά η οικογένεια δεν προχώρησε στη διαδικασία.

Η μάρτυρας είχε καταγράψει στην κατάθεσή της και αναφορά σε καταναγκαστική εργασία. Όταν ρωτήθηκε από τον κ. Ιωάννου αν η πληροφορία είχε επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον Στυλιανό, απάντησε ότι προερχόταν από τον δάσκαλο, τη λογοθεραπεύτρια και τη συνοδό του παιδιού.

Για τα γεγονότα της 13ης Μαΐου, όταν η μητέρα μετέφερε τον Στυλιανό σε αστυνομικό σταθμό, είπε ότι είχε ενημερωθεί από το πρωί, χωρίς να θυμάται ποιος της μετέφερε την πληροφορία. Πριν μεταβεί στο σημείο, είχε επικοινωνήσει με το Γραφείο Ευημερίας.

Κατά την αντεξέταση από τον κ. Καζατζή, η μάρτυρας ανέφερε ότι ο Στυλιανός δεν της είχε μιλήσει προσωπικά για περιστατικά βίας από τον πατέρα του και ότι ούτε η ίδια είχε διαπιστώσει συγκεκριμένα περιστατικά. Είπε ακόμη ότι ο ανήλικος δεν της είχε μιλήσει για τη σχολική του ζωή, για το αν ήθελε να παραμείνει στο σχολείο ή για ενδεχόμενο εξαναγκασμού του σε εργασία.

Ο συνήγορος αναφέρθηκε στις σημειώσεις της μάρτυρος από πολυθεματικές συναντήσεις, όπου καταγράφονται αναφορές για σωματική και ψυχολογική βία σε βάρος του παιδιού, καθώς και για ενδεχόμενη εμπλοκή του σε καταναγκαστική εργασία. Υποστήριξε ότι επρόκειτο για συμπεράσματα της ίδιας. Η μάρτυρας είπε ότι, λόγω της παρέλευσης χρόνου, δεν μπορούσε να προσδιορίσει με ακρίβεια όλους τους εκπαιδευτικούς που της είχαν μεταφέρει τις πληροφορίες.

Εξετάστηκαν επίσης αναφορές της μητέρας για επισκέψεις της στην Αστυνομία. Ο κ. Καζατζής έθεσε το ερώτημα κατά πόσον όσα φέρεται να είχε αναφέρει στη μάρτυρα ταυτίζονταν με το περιεχόμενο των επίσημων αναφορών της στις Αρχές. Η μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο των επίσημων αναφορών.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη στις 11:00, με την αντεξέταση της μάρτυρος από τον Βίκτωρα Ακάμα, συνήγορο υπεράσπισης της τρίτης κατηγορουμένης, λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ