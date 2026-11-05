90 vs 120 χλμ./ώρα: Πόσα χρήματα εξοικονομείτε μειώνοντας την ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο

Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση είναι η ταχύτητα. Όσο πιο γρήγορα κινείται ένα αυτοκίνητο, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η αεροδυναμική αντίσταση που καλείται να αντιμετωπίσει. Αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσει υψηλές ταχύτητες, ιδιαίτερα στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με τον οργανισμό Natural Resources Canada, ένα αυτοκίνητο που κινείται με 120 χλμ./ώρα καταναλώνει περίπου 20% περισσότερο καύσιμο σε σχέση με τα 100 χλμ./ώρα. Αντίστοιχα, στοιχεία που παρουσιάζει το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας δείχνουν ότι η οικονομία καυσίμου μειώνεται αισθητά όσο αυξάνεται η ταχύτητα πάνω από περίπου 80 χλμ./ώρα.

Για να υπολογίσουμε τη διαφορά μεταξύ 90 και 120 χλμ./ώρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα βενζινοκίνητου αυτοκινήτου, με κατανάλωση 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα στα 90 χλμ./ώρα και 7 λίτρα στα 120 χλμ./ώρα. Με υποθετική τιμή βενζίνης €1,50 ανά λίτρο, το κόστος για κάθε 100 χιλιόμετρα διαμορφώνεται στα €8,25 στην πρώτη περίπτωση και στα €10,50 στη δεύτερη.

Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που επιλέγει να κινείται με 90 αντί 120 χλμ./ώρα μπορεί, με βάση το συγκεκριμένο παράδειγμα, να εξοικονομεί €2,25 ανά 100 χιλιόμετρα, μειώνοντας την κατανάλωση κατά περίπου 21,4%. Για μια συνολική απόσταση 1.000 χιλιομέτρων, η εξοικονόμηση φτάνει τα €22,50, ενώ για 10.000 χιλιόμετρα ανέρχεται στα €225. Οι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και προϋποθέτουν ότι οι αποστάσεις διανύονται με τις συγκεκριμένες σταθερές ταχύτητες και καταναλώσεις.

Η χαμηλότερη ταχύτητα, ωστόσο, συνεπάγεται μεγαλύτερο χρόνο μετακίνησης. Σε μια διαδρομή 60 χιλιομέτρων, η οδήγηση με σταθερή ταχύτητα 120 χλμ./ώρα απαιτεί 30 λεπτά, ενώ με 90 χλμ./ώρα χρειάζονται 40 λεπτά. Επομένως, ο οδηγός εξοικονομεί περίπου €1,35 σε καύσιμα, με αντάλλαγμα 10 επιπλέον λεπτά οδήγησης.

Βέβαια, η ταχύτητα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την κατανάλωση. Το βάρος του οχήματος, η κατάσταση των ελαστικών, οι απότομες επιταχύνσεις, η χρήση κλιματισμού, οι καιρικές συνθήκες και η κυκλοφοριακή συμφόρηση μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά το αποτέλεσμα. Επιπλέον, κάθε μοντέλο αυτοκινήτου παρουσιάζει διαφορετική κατανάλωση ανάλογα με τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων και τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά του.

Συνεπώς, η μείωση της ταχύτητας μπορεί να προσφέρει ουσιαστική εξοικονόμηση, ιδιαίτερα σε οδηγούς που διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις στον αυτοκινητόδρομο. Το ακριβές οικονομικό όφελος εξαρτάται από το αυτοκίνητο, τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης και την τιμή των καυσίμων, ενώ η ταχύτητα πρέπει πάντοτε να προσαρμόζεται στα επιτρεπόμενα όρια και στις συνθήκες κυκλοφορίας.