Στην 8η θέση της Ευρώπης η αεροπορική σύνδεση Λάρνακας - Τελ Αβίβ

Όπως αναφέρεται στην τελευταία έκδοση του Flight Mode, τη μηνιαία, ηλεκτρονική ενημέρωση των κυπριακών αεροδρομίων, με περίπου 192.000 προγραμματισμένες διαθέσιμες θέσεις, η εν λόγω σύνδεση μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, καταλαμβάνει την 8η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη, ισοβαθμώντας σε χωρητικότητα με τη σύνδεση Ντουμπάι–Λονδίνο Heathrow. Στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται η διαδρομή Νέα Υόρκη–Λονδίνο Heathrow, με 330.000 θέσεις.

Η παρουσία της Λάρνακας στην κατάταξη, τονίζεται, αναδεικνύει τη σημασία της σύνδεσης Κύπρου–Ισραήλ στο ευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο, καθώς η διαδρομή περιλαμβάνεται στις δέκα μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διεθνείς συνδέσεις βάσει προγραμματισμένης χωρητικότητας.

Συνολικά, η εικόνα του Αυγούστου δείχνει τη μεγάλη εικόνα της αεροπορικής συνδεσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ασιατικές αγορές να κυριαρχούν στις διεθνείς διαδρομές. Η διαδρομή Χονγκ Κονγκ–Ταϊπέι βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως με περίπου 589.000 διαθέσιμες θέσεις, ενώ οκτώ από τις δέκα κορυφαίες διεθνείς διαδρομές αφορούν την περιοχή Ασίας–Ειρηνικού.

Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία της OAG αφορούν προγραμματισμένη αεροπορική χωρητικότητα και όχι τον πραγματικό αριθμό επιβατών ή την πληρότητα των πτήσεων. Παρέχουν, ωστόσο, μια εικόνα των διαδρομών στις οποίες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν διαθέσει σημαντικό αριθμό θέσεων και, κατ’ επέκταση, της δυναμικής των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων.